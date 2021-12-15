Две результативные передачи Проворова и хет-трик Аткинсона помогли «Филадельфии» разгромить «Нью-Джерси»

«Филадельфия» победила «Нью-Джерси» (6:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей хет-трик сделал Кэм Аткинсон. Также отличились Трэвис Санхайм, Джастин Браун и Оскар Линдблом. Российский защитник Иван Проворов сделал две результативные передачи. У гостей забил Пи Кэй Суббэн.

«Филадельфия» набрала 26 очков и занимает 11-е место на Востоке. У «Нью-Джерси» 25 очков и 12-е место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Нью-Джерси» — 6:1 (2:0, 3:1, 1:0)

Голы: Санхейм — 1 (Ристолайнен, ван Римсдайк), 9:14 — 1:0. Аткинсон — 10 (Ристолайнен, Санхейм), 18:35 — 2:0. Дж. Браун — 2 (Линдблом, Проворов), 26:07 — 3:0. Суббан — 2 (Маклеод), 26:43 — 3:1. Аткинсон — 11 (мен., Проворов), 36:16 — 4:1. Линдблом — 2 (Аткинсон), 38:20 — 5:1. Аткинсон — 12 (Жиру, Уиллман), 47:09 — 6:1.

Вратари: Харт — Блэквуд (Шмид, 40:00).

Штраф: 10 — 2.

Броски: 30 (13+9+8) — 27 (6+9+12).

Наши: Проворов (23.40/3/+3) — -.

15 декабря. Филадельфия. Wells Fargo Center. 18594 зрителя.