Проворов сделал две голевые передачи в победном матче «Филадельфии» с «Нью-Джерси»

«Филадельфия» обыграла «Нью-Джерси» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра прошла на льду «Веллс Фарго Центра» в Филадельфии.

Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов провел на льду 22 минуты 2 секунды и отметился двумя голевыми передачами. Его признали второй звездой встречи.

Для обеих команд этот матч стал первым в сезоне-2022/23.