«Филадельфия» одержала волевую победу над «Нью-Джерси»

«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Нью-Джерси» со счетом 4:2.

На шайбы Павла Захи и Янне Куокканена, которому ассистировал Егор Шарангович, «Флайерз» ответили дублем Джоэла Фараби, а также голами Шона Кутюрье и Джеймса Ван Римсдайка.

После этого матча «Филадельфия» с 58 очками занимает шестое место в Восточном дивизионе, «Нью-Джерси» с 45 очками — на седьмой строчке.