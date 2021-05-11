«Филадельфия» одержала волевую победу над «Нью-Джерси»
04:35
«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Нью-Джерси» со счетом 4:2.
На шайбы Павла Захи и Янне Куокканена, которому ассистировал Егор Шарангович, «Флайерз» ответили дублем Джоэла Фараби, а также голами Шона Кутюрье и Джеймса Ван Римсдайка.
После этого матча «Филадельфия» с 58 очками занимает шестое место в Восточном дивизионе, «Нью-Джерси» с 45 очками — на седьмой строчке.
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