«Филадельфия» — «Нэшвилл»: видеообзор матча

«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Филадельфию» — 4:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Предаторз» дубль оформил Филлип Томазино, еще по голу забили Коул Смит и Густав Нюквист, Яков Тренин получил 5+10 минут штрафа за толчок на борт. У «Флайерз» отличились Морган Фрост и Шон Кутюрье.

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