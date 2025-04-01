Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

«Филадельфия» победила «Нэшвилл», Мичков сделал две результативные передачи

Сергей Разин
корреспондент

«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграла «Нэшвилл» со счетом 2:1.

У «Флайерз» отличились Райан Пелинг и Джейми Драйсдейл, Матвей Мичков отметился двумя результативными передачами, вратарь Иван Федотов отразил 28 бросков из 29. В составе «Предаторз» гол забил Закари Л'Еро.

В текущем сезоне Мичков провел 74 матча, в которых набрал 58 (24+34) очков.

После этого матча «Филадельфия» с 71 очком занимает 14-е место в Восточной конференции, «Нэшвилл» с 62 очками — на 14-й строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Нэшвилл» — 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Голы: Пелинг — 10 (Конекны, Мичков), 28:50 — 1:0. Л`Еро — 5 (Маккэррон, Шей), 33:14 — 1:1. Драйсдейл — 7 (Мичков, Конекны), 33:48 — 2:1.

Вратари: Федотов — Аннунен (58:22).

Штраф: 2 — 2.

Броски: 18 (8+5+5) — 29 (7+16+6).

Наши: Замула (17.46/0/+1), Мичков (17.01/2/+1) — Свечков (15.02/1/-2).

1 апреля. Филадельфия. Wells Fargo Center.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Филадельфия Флайерз
Читайте также
Визы не дадут? Безопасность не гарантирована? Что делать с плей-офф в КХЛ? Четыре вопроса после разбана России в хоккее
«Кто-то должен поставить эту диву на место». Американка Пегула жестко раскритиковала россиянку Мирру Андрееву
«Динамо» не может уволить Тамбиева, звезда НХЛ Кейн — в «Сибири». Главные инсайды КХЛ
Популярное видео
У «Металлурга» начались проблемы
У «Металлурга» начались проблемы
«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Возвращение России. Что у Разина в СКА. Тамбиева не уволят?
Возвращение России. Что у Разина в СКА. Тамбиева не уволят?
Европа против сборной России
Европа против сборной России
Что происходит с минским «Динамо»?
Что происходит с минским «Динамо»?
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Сборные России должны вернуть на турниры. Кучеров просит обмен
Сборные России должны вернуть на турниры. Кучеров просит обмен
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
Тамбиев — пока еще главный тренер «Динамо»
Тамбиев — пока еще главный тренер «Динамо»
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Салават Юлаев» потерял уверенность
«Салават Юлаев» потерял уверенность
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Первые матчи Разина в СКА. Что ждать от Шафранова. Кошмар «Динамо»
Первые матчи Разина в СКА. Что ждать от Шафранова. Кошмар «Динамо»
«Калгари» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Шафранов — новый тренер «Металлурга». Никишин вернулся в «Каролину»
Шафранов — новый тренер «Металлурга». Никишин вернулся в «Каролину»
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Уилсон — о поражении от «Баффало»: «Если ты допускаешь ошибки, они тут же за это наказывают»

«Нью-Джерси» по буллитам обыграл «Миннесоту»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 18 13 5 28
2 Нью-Джерси 16 11 5 22
3 Рейнджерс 17 9 8 19
4 Вашингтон 14 8 6 16
5 Айлендерс 15 7 8 16
6 Коламбус 14 7 7 14
7 Питтсбург 16 5 11 12
8 Филадельфия 18 4 14 12
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 17 12 5 25
2 Монреаль 16 10 6 23
3 Тампа-Бэй 15 10 5 22
4 Оттава 17 10 7 21
5 Флорида 16 9 7 20
6 Торонто 17 8 9 18
7 Баффало 15 7 8 17
8 Детройт 17 7 10 17
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 17 11 6 25
2 Юта 17 10 7 21
3 Даллас 16 9 7 20
4 Колорадо 16 9 7 19
5 Нэшвилл 15 6 9 17
6 Сент-Луис 16 7 9 16
7 Виннипег 17 6 11 15
8 Чикаго 17 4 13 9
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 17 11 6 25
2 Вегас 18 11 7 24
3 Сиэтл 15 9 6 19
4 Анахайм 16 8 8 17
5 Калгари 16 7 9 15
6 Сан-Хосе 17 7 10 15
7 Лос-Анджелес 14 5 9 12
8 Ванкувер 18 3 15 7
Результаты / календарь
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
6.11 03:00 Рейнджерс – Филадельфия 3 : 2
6.11 03:00 Тампа-Бэй – Чикаго 4 : 1
6.11 03:00 Питтсбург – Бостон 2 : 6
6.11 03:00 Виннипег – Ванкувер 6 : 2
6.11 03:00 Айлендерс – Каролина 3 : 5
6.11 03:00 Нью-Джерси – Сент-Луис 5 : 4 ОТ
6.11 03:00 Коламбус – Даллас 2 : 1 Б
6.11 03:00 Детройт – Вегас 1 : 2
6.11 03:00 Монреаль – Юта 5 : 4 ОТ
6.11 04:00 Эдмонтон – Анахайм 4 : 5
6.11 05:30 Колорадо – Нэшвилл - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости