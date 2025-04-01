«Филадельфия» победила «Нэшвилл», Мичков сделал две результативные передачи
«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграла «Нэшвилл» со счетом 2:1.
У «Флайерз» отличились Райан Пелинг и Джейми Драйсдейл, Матвей Мичков отметился двумя результативными передачами, вратарь Иван Федотов отразил 28 бросков из 29. В составе «Предаторз» гол забил Закари Л'Еро.
В текущем сезоне Мичков провел 74 матча, в которых набрал 58 (24+34) очков.
После этого матча «Филадельфия» с 71 очком занимает 14-е место в Восточной конференции, «Нэшвилл» с 62 очками — на 14-й строчке «Запада».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Нэшвилл» — 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)
Голы: Пелинг — 10 (Конекны, Мичков), 28:50 — 1:0. Л`Еро — 5 (Маккэррон, Шей), 33:14 — 1:1. Драйсдейл — 7 (Мичков, Конекны), 33:48 — 2:1.
Вратари: Федотов — Аннунен (58:22).
Штраф: 2 — 2.
Броски: 18 (8+5+5) — 29 (7+16+6).
Наши: Замула (17.46/0/+1), Мичков (17.01/2/+1) — Свечков (15.02/1/-2).
1 апреля. Филадельфия. Wells Fargo Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|18
|13
|5
|28
|2
|Нью-Джерси
|16
|11
|5
|22
|3
|Рейнджерс
|17
|9
|8
|19
|4
|Вашингтон
|14
|8
|6
|16
|5
|Айлендерс
|15
|7
|8
|16
|6
|Коламбус
|14
|7
|7
|14
|7
|Питтсбург
|16
|5
|11
|12
|8
|Филадельфия
|18
|4
|14
|12
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|17
|12
|5
|25
|2
|Монреаль
|16
|10
|6
|23
|3
|Тампа-Бэй
|15
|10
|5
|22
|4
|Оттава
|17
|10
|7
|21
|5
|Флорида
|16
|9
|7
|20
|6
|Торонто
|17
|8
|9
|18
|7
|Баффало
|15
|7
|8
|17
|8
|Детройт
|17
|7
|10
|17
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|17
|11
|6
|25
|2
|Юта
|17
|10
|7
|21
|3
|Даллас
|16
|9
|7
|20
|4
|Колорадо
|16
|9
|7
|19
|5
|Нэшвилл
|15
|6
|9
|17
|6
|Сент-Луис
|16
|7
|9
|16
|7
|Виннипег
|17
|6
|11
|15
|8
|Чикаго
|17
|4
|13
|9
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|17
|11
|6
|25
|2
|Вегас
|18
|11
|7
|24
|3
|Сиэтл
|15
|9
|6
|19
|4
|Анахайм
|16
|8
|8
|17
|5
|Калгари
|16
|7
|9
|15
|6
|Сан-Хосе
|17
|7
|10
|15
|7
|Лос-Анджелес
|14
|5
|9
|12
|8
|Ванкувер
|18
|3
|15
|7
|6.11
|03:00
|Рейнджерс – Филадельфия
|3 : 2
|6.11
|03:00
|Тампа-Бэй – Чикаго
|4 : 1
|6.11
|03:00
|Питтсбург – Бостон
|2 : 6
|6.11
|03:00
|Виннипег – Ванкувер
|6 : 2
|6.11
|03:00
|Айлендерс – Каролина
|3 : 5
|6.11
|03:00
|Нью-Джерси – Сент-Луис
|5 : 4 ОТ
|6.11
|03:00
|Коламбус – Даллас
|2 : 1 Б
|6.11
|03:00
|Детройт – Вегас
|1 : 2
|6.11
|03:00
|Монреаль – Юта
|5 : 4 ОТ
|6.11
|04:00
|Эдмонтон – Анахайм
|4 : 5
|6.11
|05:30
|Колорадо – Нэшвилл
|- : -