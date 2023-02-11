«Нэшвилл» в овертайме победил «Филадельфию»

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«Нэшвилл» в овертайме победил «Филадельфию» со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Автором победной шайбы стал нападающий «Хищников» Мэтт Дюшен.

Российский защитник «Летчиков» Иван Проворов провел на льду почти 23 минуты и заработал показатель полезности «минус» 1.