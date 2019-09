«Филадельфия» не готова платить Проворову 7-8 миллионов за сезон

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов продолжает вести переговоры с клубом о новом контракте. Стороны провели серию переговоров этим летом, сообщает в Twitter инсайдер TSN Боб Маккензи.

Представители Проворова готовы принять подходящее предложение как на короткий (до трех лет), так и на более продолжительный срок (5-6 лет). Однако клуб не готов платить 22-летнему россиянину даже 7-8 миллионов в год. Ранее появлялась информация, что Проворов хочет зарабатывать 10 миллионов за сезон.

«Летчики» будут ориентироваться на контракт, который получил защитник «Коламбуса» Зак Веренски: 5 миллионов в год на три сезона.

Provorov and PHI, meanwhile, have had limited discussions over the summer and both sides apparently have been open to short (3 years) or long (5 or 6 years) possibilities. In this instance, and many others, it doesn't seem like 7 or 8 year terms are likely.

— Bob McKenzie (@TSNBobMcKenzie) September 9, 2019

В сезоне 2018/19 22-летний Проворов провел за «Филадельфию» 82 матча и набрал 26 (9+17) баллов за результативность. 1 июля он стал ограниченно свободным агентом.

