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«Филадельфия» может уволить главного тренера Виньо

17:47
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Руководство «Филадельфии» рассматривает вариант увольнения главного тренера Алена Виньо, сообщает журналист Сэм Карчиди.

В этом сезоне команда показывает неудовлетворительные результаты, набрав только 20 очков в 21 матче регулярного чемпионата.

Ранее появлялась информация, что еще по ходу прошлого сезона у игроков «Филли» возник конфликт с Виньо и его тренерским штабом. Хоккеисты были недовольны жесткими методами работы тренера.

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Иван Шитик все материалы автора
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