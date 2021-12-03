«Филадельфия» может уволить главного тренера Виньо

Руководство «Филадельфии» рассматривает вариант увольнения главного тренера Алена Виньо, сообщает журналист Сэм Карчиди.

В этом сезоне команда показывает неудовлетворительные результаты, набрав только 20 очков в 21 матче регулярного чемпионата.

Ранее появлялась информация, что еще по ходу прошлого сезона у игроков «Филли» возник конфликт с Виньо и его тренерским штабом. Хоккеисты были недовольны жесткими методами работы тренера.