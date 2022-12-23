«Филадельфия» может рассмотреть вариант обмена Проворова

Руководство «Филадельфии» готово рассмотреть вариант с обменом российского защитника Ивана Проворова, сообщает TFP.

Клуб не считает, что нужно обязательно избавляться от 25-летнего россиянина, но он также не входит в число игроков, которые считаются «неприкасаемыми» для обмена.

В нынешнем сезоне Проворов набрал 12 (1+11) очков в 34 матчах при показателе полезности «минус» 11.

Россиянин был выбран «Летчиками» на драфте 2015 года под общим 7-м номером.

Его действующий контракт с клубом с ежегодной зарплатой в 6,75 миллиона долларов действует до конца сезона-2024/25.