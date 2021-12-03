«Филадельфия» может попросить Жиру снять запрет на обмен

«Филадельфия» рассматривает возможность обмена капитана команды Клода Жиру. Игрока могут попросить снять запрет на обмен, сообщает журналист Сэм Карчиди.

33-летний Жиру был выбран «Летчиками» на драфте-2006 под общим 22-м номером. Он провел всю карьеру в составе «Флайерз» и в 965 матчах набрал 876 (280+596) очков.

Контракт с Жиру с кэпхитом 8,275 миллиона долларов истекает следующим летом.