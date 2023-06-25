«Филадельфия» может обменять Хэйза и Сэнхайма в «Сент-Луис», но защитник «Блюз» блокирует сделку

«Филадельфия» ведет переговоры об обмене с «Сент Луисом», сообщает The Athletic.

По информации источника, в рамках обмена в «Блюз» могут перейти форвард Кевин Хейз и защитник Трэвис Сэнхайм. За это «Сент-Луис» предлагает выбор в первом раунде драфта НХЛ и неназванного защитника, который пока блокирует сделку. Предположительно, речь идет о Тори Крюге.

В минувшем сезоне Хейз набрал 54 (18+36) очка в 81 матче регулярного сезона НХЛ. На счету Сэнхайма 23 (7+16) очка в 81 игре.