«Филадельфия» — «Монреаль»: видеообзор матча

«Монреаль» на выезде обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

«Монреаль» с 9 очками в 9 матчах занимает девятое место в таблице Восточной конференции. «Филадельфия» идет на последней, 16-й строчке с 5 очками в 9 играх.