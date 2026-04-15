«Филадельфия» — «Монреаль»: видеообзор матча НХЛ

«Филадельфия» дома победила «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

У хозяев 3 (1+2) очка набрал Матвей Мичков. В этом сезоне у 21-летнего россиянина 51 (20+31) очко в 81 игре. У гостей отличились Брендан Галлахер и Джейк Эванс.

«Филадельфия» набрала 98 очков в 82 матчах и занимает 7-е место в Восточной конференции. «Монреаль» идет на 4-й строчке — 106 очков в 82 играх. Обе команды вышли в плей-офф.