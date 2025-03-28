«Филадельфия» обыграла «Монреаль», Мичков набрал 3 очка
«Филадельфия» выиграла у «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4. «Канадиенс» потерпели четвертое поражение подряд.
Российский нападающий «Флайерз» Матвей Мичков забил два гола и сделал голевую передачу. Теперь у 20-летнего россиянина 54 (22+32) очка в 72 играх этого сезона.
Это была первая игра «Филадельфии» после увольнения Джона Тортореллы с поста главного тренера.
«Филадельфия» набрала 67 очков в 74 матчах и занимает 15-е место в Восточной конференции. «Монреаль» идет на 8-й строчке — 75 очков в 71 игре.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Монреаль» — 6:4 (3:1, 0:0, 3:3)
Голы: Мичков — 21 (Конекны, Кутюрье), 1:55 — 1:0. Ньюхук — 14 (Савар, Хатсон), 7:55 — 1:1. Делорье — 1 (Люксель, Аболс), 10:13 — 2:1. Кутюрье — 13 (Мичков, Пеллетье), 11:15 — 3:1. Кофилд — 34 (Штрабл, Хатсон), 42:15 — 3:2. Форстер — 17 (Силер, Бринк), 50:09 — 4:2. Кутюрье — 14 (бол.), 51:43 — 5:2. Дворак — 10 (Андерсон, Галлахер), 53:34 — 5:3. Мичков — 22, 53:52 — 6:3. Лайне — 18 (Сузуки), 56:47 — 6:4.
Вратари: Эрссон — Добеш.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 30 (11+5+14) — 30 (10+8+12).
Наши: Замула (18.20/0/+1), Мичков (20.29/6/+3) — -.
28 марта. Филадельфия. Wells Fargo Center. 19 284 зрителя.
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