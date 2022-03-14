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Сегодня, 04:50

«Монреаль» в овертайме обыграл «Филадельфию»

Сергей Разин
корреспондент

«Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в овертайме «Филадельфию» со счетом 4:3.

В составе «Канадиенс» дубль оформил Ник Сузуки, еще по шайбе забросили Рем Питлик и Коул Кофилд. «Флайерз» ответили точными бросками Кевина Хейса, Клода Жиру и Кэма Аткинсона, защитник Иван Проворов завершил встречу с показателем полезности «+1».

После этого матча «Монреаль» с 40 очками занимает последнее место в Восточной конференции, «Филадельфия» с 47 очками — на предпоследней строчке.

НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Филадельфия Флайерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 59 41 18 87
2 Питтсбург 60 36 24 81
3 Рейнджерс 59 37 22 79
4 Вашингтон 60 32 28 74
5 Коламбус 59 29 30 61
6 Айлендерс 55 23 32 54
7 Нью-Джерси 59 22 37 49
8 Филадельфия 58 18 40 46
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 58 40 18 85
2 Тампа-Бэй 58 37 21 80
3 Торонто 59 37 22 79
4 Бостон 59 36 23 77
5 Детройт 59 24 35 55
6 Баффало 60 20 40 48
7 Оттава 58 21 37 47
8 Монреаль 58 15 43 38
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 59 41 18 87
2 Сент-Луис 58 34 24 75
3 Миннесота 57 34 23 72
4 Нэшвилл 58 33 25 70
5 Даллас 57 32 25 67
6 Виннипег 59 26 33 62
7 Чикаго 60 22 38 52
8 Аризона 58 18 40 40
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 58 36 22 79
2 Лос-Анджелес 60 32 28 72
3 Эдмонтон 59 32 27 68
4 Вегас 60 32 28 68
5 Ванкувер 59 29 30 65
6 Анахайм 61 27 34 64
7 Сан-Хосе 58 26 32 59
8 Сиэтл 61 18 43 42
Результаты / календарь
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19.03
14.03 02:00
Коламбус – Вегас
 - : -
14.03 02:00
Миннесота – Нэшвилл
 - : -
14.03 02:00
Сент-Луис – Виннипег
 - : -
14.03 02:00
Филадельфия – Монреаль
 - : -
14.03 02:30
Айлендерс – Анахайм
 - : -
14.03 03:00
Колорадо – Калгари
 - : -
14.03 05:00
Ванкувер – Тампа-Бэй
 - : -
14.03 05:00
Лос-Анджелес – Флорида
 - : -
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 58 83
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 58 82
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 59 81
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 56 45
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 59 39
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 59 38
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 46 2.04
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 28 2.06
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 39 2.07
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