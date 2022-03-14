«Монреаль» в овертайме обыграл «Филадельфию»

«Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в овертайме «Филадельфию» со счетом 4:3.

В составе «Канадиенс» дубль оформил Ник Сузуки, еще по шайбе забросили Рем Питлик и Коул Кофилд. «Флайерз» ответили точными бросками Кевина Хейса, Клода Жиру и Кэма Аткинсона, защитник Иван Проворов завершил встречу с показателем полезности «+1».

После этого матча «Монреаль» с 40 очками занимает последнее место в Восточной конференции, «Филадельфия» с 47 очками — на предпоследней строчке.