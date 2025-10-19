«Филадельфия» обыграла «Миннесоту» в овертайме, у Тарасенко гол

«Филадельфия» победила «Миннесоту» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 (ОТ).

Голами в составе победителей отметились Оуэн Типпетт (на 48-й минуте) и Ноа Кэйтс (на 3-й минуте овертайма). У гостей гол на счету российского форварда Владимира Тарасенко (на 22-й).

«Филадельфия» с пятью очками после пяти встреч занимает 11-е место в таблице Восточной конференции, «Миннесота» идет на 12-м месте в Западной конференции (шесть матчей, пять очков).