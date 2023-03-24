«Филадельфия» по буллитам обыграла «Миннесоту»

«Филадельфия» выиграла у «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 Б. «Флайерз» одержали вторую победу подряд.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов пропустил встречу из-за травмы верхней части тела.

«Филадельфия» набрала 66 очков и идет на 14-м месте в Восточной конференции. «Миннесота» с 91 очком располагается на 4-й строчке.