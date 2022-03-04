«Миннесота» обыграла «Филадельфию». Куликов и Капризов сделали по голевой передаче

«Миннесота» переиграла «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4. «Уайлд» прервали неудачную серию из четырех поражений.

В составе победителей голевыми передачами отметились российские хоккеисты Дмитрий Куликов и Кирилл Капризов.

«Миннесота» идет на 4-м месте в Западаной конференции. «Филадельфия» располагается на 14-й строчке в Восточной конференции.