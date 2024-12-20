«Филадельфия» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ

«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду проиграла «Лос-Анджелесу» — 3:7.

Российский защитник «Кингз» Владислав Гавриков сделал две голевые передачи. Теперь у него 15 (2+13) очков в 32 матчах этого сезона.