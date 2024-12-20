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Сегодня, 06:13

«Лос-Анджелес» на выезде обыграл «Филадельфию», Гавриков сделал две голевые передачи

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Филадельфия» на своем льду проиграла «Лос-Анджелесу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:7.

Российский защитник «Кингз» Владислав Гавриков сделал две голевые передачи. Теперь у него 15 (2+13) очков в 32 матчах этого сезона.

«Лос-Анджелес» набрал 42 очка в 32 матчах и занимает 4-е место в Западной конференции. «Филадельфия» потерпела третье поражение подряд и занимает 10-е место в Восточной конференции с 32 очками в 33 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Лос-Анджелес» — 3:7 (1:1, 2:2, 0:4)

Голы: Фиала — 11 (Дано), 10:53 — 0:1. Кэйтс — 4 (Бринк, Форстер), 14:11 — 1:1. Жанно — 4 (Фогеле, Спенс), 21:31 — 1:2. Форстер — 7 (Лотон), 31:30 — 2:2. Форстер — 8 (Фрост, Типпетт), 35:04 — 3:2. Копитар — 9 (Лафферье, Гавриков), 39:16 — 3:3. Фогеле — 9 (Спенс, Мовераре), 41:54 — 3:4. Копитар — 10 (Тюркотт, Гавриков), 50:39 — 3:5. Байфилд — 5 (п.в.), 56:23 — 3:6. Фиала — 12 (Лафферье, Кларк), 57:34 — 3:7.

Вратари: Колосов (55:56 — 56:23) — Кемпер.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 26 (9+15+2) — 27 (11+8+8).

Наши: Замула (15.08/0/0), Мичков (12.19/1/-4) — Гавриков (22.50/1/+2).

20 декабря. Филадельфия. Wells Fargo Center. 18551 зритель.

Владислав Гавриков
Хоккей
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Филадельфия Флайерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 35 21 14 45
2 Вашингтон 31 21 10 44
3 Каролина 31 20 11 41
4 Питтсбург 33 14 19 33
5 Филадельфия 33 14 19 32
6 Рейнджерс 31 15 16 31
7 Коламбус 33 13 20 31
8 Айлендерс 33 12 21 31
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 32 20 12 42
2 Флорида 33 20 13 42
3 Тампа-Бэй 30 18 12 38
4 Бостон 33 17 16 37
5 Оттава 31 16 15 34
6 Детройт 31 13 18 30
7 Монреаль 31 12 19 27
8 Баффало 32 11 21 26
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 34 23 11 47
2 Миннесота 32 20 12 44
3 Даллас 31 19 12 38
4 Колорадо 33 18 15 36
5 Юта 31 15 16 35
6 Сент-Луис 34 15 19 33
7 Чикаго 32 11 21 24
8 Нэшвилл 32 9 23 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 31 20 11 43
2 Лос-Анджелес 32 19 13 42
3 Эдмонтон 31 18 13 38
4 Ванкувер 31 16 15 38
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