«Лос-Анджелес» на выезде обыграл «Филадельфию», Гавриков сделал две голевые передачи
«Филадельфия» на своем льду проиграла «Лос-Анджелесу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:7.
Российский защитник «Кингз» Владислав Гавриков сделал две голевые передачи. Теперь у него 15 (2+13) очков в 32 матчах этого сезона.
«Лос-Анджелес» набрал 42 очка в 32 матчах и занимает 4-е место в Западной конференции. «Филадельфия» потерпела третье поражение подряд и занимает 10-е место в Восточной конференции с 32 очками в 33 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Лос-Анджелес» — 3:7 (1:1, 2:2, 0:4)
Голы: Фиала — 11 (Дано), 10:53 — 0:1. Кэйтс — 4 (Бринк, Форстер), 14:11 — 1:1. Жанно — 4 (Фогеле, Спенс), 21:31 — 1:2. Форстер — 7 (Лотон), 31:30 — 2:2. Форстер — 8 (Фрост, Типпетт), 35:04 — 3:2. Копитар — 9 (Лафферье, Гавриков), 39:16 — 3:3. Фогеле — 9 (Спенс, Мовераре), 41:54 — 3:4. Копитар — 10 (Тюркотт, Гавриков), 50:39 — 3:5. Байфилд — 5 (п.в.), 56:23 — 3:6. Фиала — 12 (Лафферье, Кларк), 57:34 — 3:7.
Вратари: Колосов (55:56 — 56:23) — Кемпер.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 26 (9+15+2) — 27 (11+8+8).
Наши: Замула (15.08/0/0), Мичков (12.19/1/-4) — Гавриков (22.50/1/+2).
20 декабря. Филадельфия. Wells Fargo Center. 18551 зритель.
|Столичный дивизион
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|Нью-Джерси
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|21
|14
|45
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|Вашингтон
|31
|21
|10
|44
|3
|Каролина
|31
|20
|11
|41
|4
|Питтсбург
|33
|14
|19
|33
|5
|Филадельфия
|33
|14
|19
|32
|6
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|31
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|20
|31
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|21
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|20
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|13
|42
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|18
|12
|38
|4
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|33
|17
|16
|37
|5
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|31
|16
|15
|34
|6
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|31
|13
|18
|30
|7
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|31
|12
|19
|27
|8
|Баффало
|32
|11
|21
|26
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|34
|23
|11
|47
|2
|Миннесота
|32
|20
|12
|44
|3
|Даллас
|31
|19
|12
|38
|4
|Колорадо
|33
|18
|15
|36
|5
|Юта
|31
|15
|16
|35
|6
|Сент-Луис
|34
|15
|19
|33
|7
|Чикаго
|32
|11
|21
|24
|8
|Нэшвилл
|32
|9
|23
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|31
|20
|11
|43
|2
|Лос-Анджелес
|32
|19
|13
|42
|3
|Эдмонтон
|31
|18
|13
|38
|4
|Ванкувер
|31
|16
|15
|38
|5
|Калгари
|32
|15
|17
|36
|6
|Сиэтл
|33
|15
|18
|32
|7
|Анахайм
|30
|12
|18
|28
|8
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|34
|11
|23
|27
|20.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Сент-Луис
|3 : 1
|20.12
|03:00
|
Коламбус – Нью-Джерси
|4 : 2
|20.12
|03:30
|
Филадельфия – Лос-Анджелес
|3 : 7
|20.12
|04:00
|
Нэшвилл – Питтсбург
|- : -
|20.12
|04:30
|
Чикаго – Сиэтл
|- : -
|20.12
|05:00
|
Эдмонтон – Бостон
|- : -
|20.12
|05:00
|
Калгари – Оттава
|- : -
|20.12
|06:00
|
Вегас – Ванкувер
|- : -
|20.12
|06:30
|
Сан-Хосе – Колорадо
|- : -