«Лос-Анджелес» на выезде обыграл «Филадельфию», Гавриков сделал две голевые передачи

«Филадельфия» на своем льду проиграла «Лос-Анджелесу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:7.

Российский защитник «Кингз» Владислав Гавриков сделал две голевые передачи. Теперь у него 15 (2+13) очков в 32 матчах этого сезона.

«Лос-Анджелес» набрал 42 очка в 32 матчах и занимает 4-е место в Западной конференции. «Филадельфия» потерпела третье поражение подряд и занимает 10-е место в Восточной конференции с 32 очками в 33 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Лос-Анджелес» — 3:7 (1:1, 2:2, 0:4)

Голы: Фиала — 11 (Дано), 10:53 — 0:1. Кэйтс — 4 (Бринк, Форстер), 14:11 — 1:1. Жанно — 4 (Фогеле, Спенс), 21:31 — 1:2. Форстер — 7 (Лотон), 31:30 — 2:2. Форстер — 8 (Фрост, Типпетт), 35:04 — 3:2. Копитар — 9 (Лафферье, Гавриков), 39:16 — 3:3. Фогеле — 9 (Спенс, Мовераре), 41:54 — 3:4. Копитар — 10 (Тюркотт, Гавриков), 50:39 — 3:5. Байфилд — 5 (п.в.), 56:23 — 3:6. Фиала — 12 (Лафферье, Кларк), 57:34 — 3:7.

Вратари: Колосов (55:56 — 56:23) — Кемпер.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 26 (9+15+2) — 27 (11+8+8).

Наши: Замула (15.08/0/0), Мичков (12.19/1/-4) — Гавриков (22.50/1/+2).

20 декабря. Филадельфия. Wells Fargo Center. 18551 зритель.