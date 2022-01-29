Дубль Аткинсона помог «Филадельфии» обыграть «Лос-Анджелес»

«Филадельфия» победила «Лос-Анджелес» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Дубль в составе победителей сделал Кэм Аткинсон. Решающую шайбу в овертайме забросил Скотт Лотон.

«Филадельфия» набрала 36 очков и идет 12-й на Востоке. У «Лос-Анджелеса» 51 очко и седьмая позиция на Западе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Лос-Анджелес» — 4:3 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 1:0)

Голы: Мэйю — 3 (Ристолайнен, Фрост), 9:33 — 1:0. Аткинсон — 16 (Жиру), 29:24 — 2:0. Арвидссон — 11 (Дурзи, Дано), 35:15 — 2:1. Аткинсон — 17 (мен.), 49:06 — 3:1. Арвидссон — 12 (бол., Калиев, Дурзи), 49:51 — 3:2. Копитар — 14 (Мур, Даути), 59:22 — 3:3. Лотон — 7 (Аткинсон, Проворов), 62:22 — 4:3.

Вратари: Харт — Куик (57:36 — 59:22).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 36 (7+14+13+2) — 40 (11+12+17+0).

Наши: Проворов (28.19/1/+2) — -.

29 января. Филадельфия. Wells Fargo Center.