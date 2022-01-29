Дубль Аткинсона помог «Филадельфии» обыграть «Лос-Анджелес»
«Филадельфия» победила «Лос-Анджелес» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Дубль в составе победителей сделал Кэм Аткинсон. Решающую шайбу в овертайме забросил Скотт Лотон.
«Филадельфия» набрала 36 очков и идет 12-й на Востоке. У «Лос-Анджелеса» 51 очко и седьмая позиция на Западе.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Лос-Анджелес» — 4:3 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 1:0)
Голы: Мэйю — 3 (Ристолайнен, Фрост), 9:33 — 1:0. Аткинсон — 16 (Жиру), 29:24 — 2:0. Арвидссон — 11 (Дурзи, Дано), 35:15 — 2:1. Аткинсон — 17 (мен.), 49:06 — 3:1. Арвидссон — 12 (бол., Калиев, Дурзи), 49:51 — 3:2. Копитар — 14 (Мур, Даути), 59:22 — 3:3. Лотон — 7 (Аткинсон, Проворов), 62:22 — 4:3.
Вратари: Харт — Куик (57:36 — 59:22).
Штраф: 6 — 4.
Броски: 36 (7+14+13+2) — 40 (11+12+17+0).
Наши: Проворов (28.19/1/+2) — -.
29 января. Филадельфия. Wells Fargo Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Питтсбург
|44
|27
|17
|61
|2
|Каролина
|40
|29
|11
|60
|3
|Рейнджерс
|45
|28
|17
|60
|4
|Вашингтон
|45
|24
|21
|57
|5
|Коламбус
|41
|19
|22
|39
|6
|Айлендерс
|36
|15
|21
|36
|7
|Филадельфия
|44
|14
|30
|36
|8
|Нью-Джерси
|42
|15
|27
|35
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|44
|30
|14
|65
|2
|Тампа-Бэй
|44
|29
|15
|63
|3
|Торонто
|39
|26
|13
|55
|4
|Бостон
|41
|25
|16
|53
|5
|Детройт
|44
|19
|25
|44
|6
|Баффало
|42
|13
|29
|33
|7
|Оттава
|38
|13
|25
|30
|8
|Монреаль
|42
|8
|34
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|42
|31
|11
|65
|2
|Нэшвилл
|45
|27
|18
|58
|3
|Сент-Луис
|43
|26
|17
|57
|4
|Миннесота
|39
|26
|13
|55
|5
|Даллас
|41
|22
|19
|46
|6
|Виннипег
|40
|17
|23
|41
|7
|Чикаго
|44
|16
|28
|39
|8
|Аризона
|42
|10
|32
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|47
|23
|24
|54
|2
|Вегас
|44
|25
|19
|53
|3
|Лос-Анджелес
|45
|22
|23
|51
|4
|Калгари
|39
|20
|19
|46
|5
|Сан-Хосе
|43
|22
|21
|46
|6
|Эдмонтон
|39
|21
|18
|44
|7
|Ванкувер
|43
|19
|24
|43
|8
|Сиэтл
|43
|14
|29
|32
|30.01
|02:00
|
Флорида – Сан-Хосе
|- : -
|30.01
|03:00
|
Детройт – Торонто
|- : -
|30.01
|03:00
|
Каролина – Нью-Джерси
|- : -
|30.01
|03:00
|
Монреаль – Эдмонтон
|- : -
|30.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Вегас
|- : -
|30.01
|05:00
|
Аризона – Баффало
|- : -
|30.01
|06:00
|
Калгари – Ванкувер
|- : -
|30.01
|21:00
|
Питтсбург – Лос-Анджелес
|- : -
|30.01
|21:00
|
Рейнджерс – Сиэтл
|- : -
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|39
|59
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|44
|59
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|45
|58
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|45
|31
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|45
|29
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|39
|29
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|14
|1.81
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|29
|2.08
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|27
|2.1