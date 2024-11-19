«Колорадо» на выезде обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Авторами голов «Эвеланш» стали оформивший дубль Кайл Макар и Кейси Миттельштадт.

За «Флайерз» отличились Оуэнн Типпетт и Тайсон Ферстер.

«Колорадо» набрал 20 очков и занимает 8-е место на «Западе», а «Филадельфия» с 18 очками расположилась на 10-й строчке «Востока».