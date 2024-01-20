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Сегодня, 23:38

Пять очков Маккиннона принесли «Колорадо» победу над «Филадельфией»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Хоккеисты «Колорадо».
Фото USA Today Sports

«Колорадо» на выезде обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:4. Встреча прошла на арене «Веллс Фарго Центр».

У «Эвеланш» 5 (2+3) очков набрал Нэйтан Маккиннон. Также за команду хет-трик оформил Логан О'Коннор, а Микко Рантанен — дубль. Три голевые передачи отдал Росс Колтон.

Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 34 броска из 38.

За «Флайерз» отличились Джоэл Фараби, Трэвис Конекны, Тайсон Ферстер и Кэм Аткинсон.

«Колорадо» набрал 63 очка в 47 матчах и занимает третье место в таблице «Запада». «Филадельфия» прервала серию из пяти побед подряд и находится на четвертой строчке «Востока» с 56 баллами в 46 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Колорадо» — 4:7 (0:2, 2:3, 2:2)

Голы: О`Коннор — 9 (Колтон, Малински), 9:58 — 0:1. Рантанен — 25 (Маккиннон, Колтон), 18:36 — 0:2. Маккиннон — 25 (Вуд, Мэнсон), 20:43 — 0:3. Фараби — 16 (Фрост, Аткинсон), 21:49 — 1:3. О`Коннор — 10 (Вуд, Колтон), 28:14 — 1:4. Конекны — 22 (Типпетт, Пелинг), 32:23 — 2:4. Маккиннон — 26 (Мэнсон, Кивиранта), 37:05 — 2:5. Форстер — 6 (Фрост, Аткинсон), 45:26 — 3:5. Аткинсон — 12 (Ристолайнен, Кэйтс), 48:11 — 4:5. Рантанен — 26 (бол., Макар, Маккиннон), 52:23 — 4:6. О`Коннор — 11 (п.в., Маккиннон, Тэйвз), 59:39 — 4:7.

Вратари: Харт (Эрссон, 40:00, 57:28 — 59:39) — Георгиев.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 38 (12+11+15) — 24 (5+10+9).

Наши: Замула (14.48/2/0) — -.

20 января. Филадельфия. Wells Fargo Center.

Источник: Таблица НХЛ
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Филадельфия Флайерз
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 44 28 16 58
2 Филадельфия 46 25 21 56
3 Каролина 44 25 19 55
4 Вашингтон 43 22 21 50
5 Нью-Джерси 43 23 20 49
6 Айлендерс 45 19 26 49
7 Питтсбург 42 21 21 48
8 Коламбус 45 14 31 37
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 44 27 17 63
2 Флорида 45 27 18 58
3 Тампа-Бэй 46 24 22 53
4 Торонто 43 22 21 52
5 Детройт 45 23 22 51
6 Монреаль 45 19 26 45
7 Баффало 46 20 26 44
8 Оттава 40 16 24 32
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 47 30 17 63
2 Виннипег 43 29 14 62
3 Даллас 44 26 18 57
4 Нэшвилл 45 25 20 51
5 Аризона 43 21 22 45
6 Сент-Луис 43 21 22 44
7 Миннесота 45 19 26 43
8 Чикаго 46 14 32 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 45 30 15 64
2 Вегас 45 26 19 57
3 Эдмонтон 41 25 16 51
4 Лос-Анджелес 42 21 21 50
5 Калгари 45 21 24 47
6 Сиэтл 45 19 26 47
7 Анахайм 44 15 29 31
8 Сан-Хосе 45 10 35 24
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20.01 03:00
Флорида – Миннесота
 4 : 6
20.01 03:00
Коламбус – Нью-Джерси
 1 : 4
20.01 03:00
Каролина – Детройт
 4 : 2
20.01 04:30
Чикаго – Айлендерс
4 : 3 ОТ
20.01 20:30
Баффало – Тампа-Бэй
 1 : 3
20.01 21:00
Филадельфия – Колорадо
 4 : 7
20.01 23:00
Оттава – Виннипег
 - : -
20.01 23:00
Аризона – Нэшвилл
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 47 77
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 45 75
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 44 64
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 42 37
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 45 33
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 44 29
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Давид Риттих

Давид Риттих

Лос-Анджелес

 6 1.69

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