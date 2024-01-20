Пять очков Маккиннона принесли «Колорадо» победу над «Филадельфией»
«Колорадо» на выезде обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:4. Встреча прошла на арене «Веллс Фарго Центр».
У «Эвеланш» 5 (2+3) очков набрал Нэйтан Маккиннон. Также за команду хет-трик оформил Логан О'Коннор, а Микко Рантанен — дубль. Три голевые передачи отдал Росс Колтон.
Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 34 броска из 38.
За «Флайерз» отличились Джоэл Фараби, Трэвис Конекны, Тайсон Ферстер и Кэм Аткинсон.
«Колорадо» набрал 63 очка в 47 матчах и занимает третье место в таблице «Запада». «Филадельфия» прервала серию из пяти побед подряд и находится на четвертой строчке «Востока» с 56 баллами в 46 играх.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Колорадо» — 4:7 (0:2, 2:3, 2:2)
Голы: О`Коннор — 9 (Колтон, Малински), 9:58 — 0:1. Рантанен — 25 (Маккиннон, Колтон), 18:36 — 0:2. Маккиннон — 25 (Вуд, Мэнсон), 20:43 — 0:3. Фараби — 16 (Фрост, Аткинсон), 21:49 — 1:3. О`Коннор — 10 (Вуд, Колтон), 28:14 — 1:4. Конекны — 22 (Типпетт, Пелинг), 32:23 — 2:4. Маккиннон — 26 (Мэнсон, Кивиранта), 37:05 — 2:5. Форстер — 6 (Фрост, Аткинсон), 45:26 — 3:5. Аткинсон — 12 (Ристолайнен, Кэйтс), 48:11 — 4:5. Рантанен — 26 (бол., Макар, Маккиннон), 52:23 — 4:6. О`Коннор — 11 (п.в., Маккиннон, Тэйвз), 59:39 — 4:7.
Вратари: Харт (Эрссон, 40:00, 57:28 — 59:39) — Георгиев.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 38 (12+11+15) — 24 (5+10+9).
Наши: Замула (14.48/2/0) — -.
20 января. Филадельфия. Wells Fargo Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|44
|28
|16
|58
|2
|Филадельфия
|46
|25
|21
|56
|3
|Каролина
|44
|25
|19
|55
|4
|Вашингтон
|43
|22
|21
|50
|5
|Нью-Джерси
|43
|23
|20
|49
|6
|Айлендерс
|45
|19
|26
|49
|7
|Питтсбург
|42
|21
|21
|48
|8
|Коламбус
|45
|14
|31
|37
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|44
|27
|17
|63
|2
|Флорида
|45
|27
|18
|58
|3
|Тампа-Бэй
|46
|24
|22
|53
|4
|Торонто
|43
|22
|21
|52
|5
|Детройт
|45
|23
|22
|51
|6
|Монреаль
|45
|19
|26
|45
|7
|Баффало
|46
|20
|26
|44
|8
|Оттава
|40
|16
|24
|32
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|47
|30
|17
|63
|2
|Виннипег
|43
|29
|14
|62
|3
|Даллас
|44
|26
|18
|57
|4
|Нэшвилл
|45
|25
|20
|51
|5
|Аризона
|43
|21
|22
|45
|6
|Сент-Луис
|43
|21
|22
|44
|7
|Миннесота
|45
|19
|26
|43
|8
|Чикаго
|46
|14
|32
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|45
|30
|15
|64
|2
|Вегас
|45
|26
|19
|57
|3
|Эдмонтон
|41
|25
|16
|51
|4
|Лос-Анджелес
|42
|21
|21
|50
|5
|Калгари
|45
|21
|24
|47
|6
|Сиэтл
|45
|19
|26
|47
|7
|Анахайм
|44
|15
|29
|31
|8
|Сан-Хосе
|45
|10
|35
|24
|20.01
|03:00
|
Флорида – Миннесота
|4 : 6
|20.01
|03:00
|
Коламбус – Нью-Джерси
|1 : 4
|20.01
|03:00
|
Каролина – Детройт
|4 : 2
|20.01
|04:30
|
Чикаго – Айлендерс
|4 : 3 ОТ
|20.01
|20:30
|
Баффало – Тампа-Бэй
|1 : 3
|20.01
|21:00
|
Филадельфия – Колорадо
|4 : 7
|20.01
|23:00
|
Оттава – Виннипег
|- : -
|20.01
|23:00
|
Аризона – Нэшвилл
|- : -
|И
|О
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|47
|77
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|45
|75
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|44
|64
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|42
|37
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|45
|33
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|44
|29
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|6
|1.69