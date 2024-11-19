«Филадельфия» уступила «Колорадо» и прервала серию из трех побед подряд

«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду уступила «Колорадо» со счетом 2:3.

В составе «Флайерз» отличились Оуэн Типпетт и Тайсон Ферстер, у гостей шайбы забросили Кайл Макар, оформивший дубль, и Кейси Миттельштадт.

«Филадельфия» прервала серию из трех побед и с 18 очками расположилась на 10-м месте в Восточной конференции. «Колорадо» с 20 очками — на восьмой строчке «Запада».