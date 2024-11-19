«Филадельфия» — «Колорадо»: онлайн-трансляция матча НХЛ
«Филадельфия Флайерз» примет «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на вторник, 19 ноября. Игра пройдет на арене «Уэлс Фарго Центр» в Филадельфии, стартовое вбрасывание состоится в 3.00 по московскому времени.
В России нет официальных трансляций НХЛ. Видео могут появляться в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».
С ключевыми событиями игры «Филадельфия» — «Колорадо» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.
В регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 «Филадельфия» и «Колорадо» провели по 18 игр и набрали по 18 очков. В предыдущих матчах «Филадельфия» победила «Баффало» (5:2), а «Колорадо» с тем же счетом уступил «Вашингтону» (2:5). Предыдущая встреча команд, проходившая в январе 2024-го, завершилась победой «Колорадо» со счетом 7:4.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|17
|13
|4
|26
|2
|Нью-Джерси
|21
|12
|9
|26
|3
|Вашингтон
|17
|12
|5
|25
|4
|Рейнджерс
|16
|11
|5
|23
|5
|Филадельфия
|18
|8
|10
|18
|6
|Айлендерс
|18
|7
|11
|18
|7
|Питтсбург
|20
|7
|13
|17
|8
|Коламбус
|17
|6
|11
|14
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|18
|12
|6
|25
|2
|Торонто
|19
|11
|8
|24
|3
|Тампа-Бэй
|16
|9
|7
|19
|4
|Бостон
|19
|8
|11
|19
|5
|Оттава
|17
|8
|9
|17
|6
|Баффало
|18
|8
|10
|17
|7
|Детройт
|17
|7
|10
|15
|8
|Монреаль
|18
|6
|12
|14
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|18
|15
|3
|30
|2
|Миннесота
|17
|11
|6
|25
|3
|Даллас
|16
|11
|5
|22
|4
|Колорадо
|18
|9
|9
|18
|5
|Юта
|17
|7
|10
|17
|6
|Сент-Луис
|19
|8
|11
|17
|7
|Нэшвилл
|19
|6
|13
|15
|8
|Чикаго
|18
|6
|12
|13
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|18
|11
|7
|24
|2
|Лос-Анджелес
|19
|10
|9
|23
|3
|Ванкувер
|17
|9
|8
|21
|4
|Калгари
|18
|9
|9
|21
|5
|Эдмонтон
|18
|9
|9
|20
|6
|Сиэтл
|19
|9
|10
|19
|7
|Анахайм
|16
|6
|10
|14
|8
|Сан-Хосе
|19
|5
|14
|14
|19.11
|03:00
|
Филадельфия – Колорадо
|- : -
|19.11
|03:00
|
Бостон – Коламбус
|- : -
|19.11
|03:30
|
Монреаль – Эдмонтон
|- : -
|19.11
|04:00
|
Даллас – Анахайм
|- : -
|19.11
|05:00
|
Юта – Вашингтон
|- : -
|19.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Детройт
|- : -