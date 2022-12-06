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Сегодня, 05:29

«Колорадо» уступил «Филадельфии», Георгиев сделал 29 сейвов

Сергей Разин
корреспондент
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«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Филадельфии» со счетом 3:5.

Вратарь «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 29 бросков из 34.

После этого матча «Колорадо» с 27 очками занимает восьмое место в Западной конеренции, «Филадельфия» с 23 очками — на 14-й строчке «Востока».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Колорадо» — 5:3 (2:1, 1:0, 2:2)

Голы: Ньюхук — 5 (бол., Макар, Маккиннон), 3:50 — 0:1. Санхейм — 3 (Лотон, Макьюэн), 7:29 — 1:1. Лачински — 2 (Фараби, П. Браун), 18:05 — 2:1. Деанджело — 4 (бол., Фрост, Хэйс), 23:59 — 3:1. Типпетт — 7 (бол., Лотон, Проворов), 49:54 — 4:1. Рантанен — 15 (Джонсон), 57:47 — 4:2. Ньюхук — 6 (Комфер, Тэйвз), 58:23 — 4:3. Конекны — 10 (п.в., Хэйс, Санхейм), 59:00 — 5:3.

Вратари: Харт — Георгиев (58:01 — 58:23, 58:27 — 59:00, 59:03).

Штраф: 10 — 6.

Броски: 34 (11+12+11) — 32 (15+5+12).

Наши: Проворов (22.31/0/-1) — -.

6 декабря. Филадельфия. Wells Fargo Center. 18 361 зритель.

НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Филадельфия Флайерз
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4 Питтсбург 25 13 12 30
5 Рейнджерс 27 12 15 29
6 Вашингтон 26 10 16 24
7 Филадельфия 26 9 17 23
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2 Торонто 26 15 11 36
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5 Флорида 25 12 13 28
6 Монреаль 24 12 12 25
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