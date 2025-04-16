«Филадельфия» — «Коламбус»: видеообзор матча

«Коламбус» на выезде переиграл «Филадельфию» в регулярном чемпионате НХЛ — 3:0.

«Коламбус» (87 очков) одержал пятую победу подряд и занимает девятое место в Восточной конференции НХЛ. «Филадельфия» (76) идет на предпоследней, 15-й строчке на «Востоке».