«Филадельфия» — «Коламбус»: видеообзор матча НХЛ

«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Филадельфии» — 4:5 ОТ.

В составе «Блю Джэкетс» отличились Матье Оливье, Микаэль Пюухтия, Кирилл Марченко и Джейк Кристиансен, Иван Проворов оформил результативную передачу, у Дмитрий Воронкова два ассиста. У «Флайерз» 4 (1+3) очка набрал Оуэн Типпетт, дубль оформил Морган Фрост, еще по шайбе забросили Ноа Кейтс и Тайсон Ферстер.