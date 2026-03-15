«Филадельфия» — «Коламбус»: видеообзор матча НХЛ

«Коламбус» обыграл «Филадельфию» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 Б.

У хозяев в основное время забил Алекс Бамп, у гостей — нападающий Кирилл Марченко. Также на счету 25-летнего россиянина победный буллит.

«Филадельфия» занимает 11-е место в таблице Восточной конференции — у команды 74 очка после 66 игр. «Коламбус» (79 очков после 66 матчей) располагается на девятом месте.

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