«Филадельфия» и «Коламбус» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на среду, 16 апреля. Матч пройдет на льду «Уэллс Фарго Центра» в Филадельфии (США) и начнется в 2.00 по московскому времени.

«Филадельфия» и «Коламбус»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео)

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Филадельфия» — «Коламбус» можно в матч-центре сайта «СЭ».

Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире игры североамериканской лиги появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Филадельфия» набрала 76 очков в 80 матчах и перед игровым днем занимает 15-е место на «Востоке», ее предыдущим соперником была «Оттава» (3:4 ОТ). У «Коламбуса» — 80 матчей, 85 очков и девятая строчка, «Блю Джекетс» в понедельник выиграли у «Вашингтона» (4:1) и сохраняют шансы попасть в зону «уайлд кард» с правом получить последнее место от конференции в плей-офф.