Сегодня, 04:38

«Коламбус» выиграл у «Филадельфии», Марченко сделал голевую передачу

Евгений Козинов
Корреспондент

«Коламбус» переиграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. Игра прошла на «Ксфинити Мобил Арене» в Филадельфии.

Российский нападающий «Блю Джэкетс» Кирилл Марченко отметился голевой передачей. Теперь у 25-летнего россиянина 59 (25+34) очков в 65 играх этого сезона.

«Коламбус» набрал 87 очков в 71 матчах и занимает 5-е место в Восточной конференции. «Филадельфия» идет на 11-й строчке — 80 очков в 70 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
25 марта, 02:00. Xfinity Mobile Arena (Филадельфия)
Филадельфия
Коламбус
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джекетс
ХК Филадельфия Флайерз
Разин — перед стартом плей-офф КХЛ
Разин — перед стартом плей-офф КХЛ
Анонс плей-офф КХЛ
Анонс плей-офф КХЛ
«Юта» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 70 45 25 96
2 Питтсбург 70 35 35 86
3 Коламбус 70 37 33 85
4 Айлендерс 71 40 31 85
5 Филадельфия 69 34 35 80
6 Вашингтон 71 35 36 79
7 Нью-Джерси 69 35 34 72
8 Рейнджерс 71 28 43 65
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 71 44 27 95
2 Тампа-Бэй 69 43 26 91
3 Монреаль 69 38 31 86
4 Бостон 70 39 31 86
5 Детройт 70 38 32 84
6 Оттава 70 37 33 83
7 Флорида 69 34 35 71
8 Торонто 71 29 42 71
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 69 46 23 102
2 Даллас 70 43 27 97
3 Миннесота 71 40 31 92
4 Юта 71 37 34 80
5 Нэшвилл 70 33 37 75
6 Виннипег 70 29 41 70
7 Сент-Луис 69 28 41 67
8 Чикаго 70 26 44 65
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 70 39 31 82
2 Вегас 71 32 39 78
3 Эдмонтон 71 34 37 77
4 Лос-Анджелес 70 28 42 73
5 Сиэтл 69 31 38 71
6 Сан-Хосе 68 32 36 70
7 Калгари 70 29 41 65
8 Ванкувер 69 21 48 50
Результаты / календарь
15.03
16.03
17.03
18.03
19.03
20.03
21.03
22.03
23.03
24.03
25.03
26.03
27.03
28.03
29.03
30.03
25.03 02:00 Филадельфия – Коламбус - : -
25.03 02:00 Флорида – Сиэтл - : -
25.03 02:00 Питтсбург – Колорадо - : -
25.03 02:00 Детройт – Оттава - : -
25.03 02:00 Айлендерс – Чикаго 3 : 4
25.03 02:00 Бостон – Торонто - : -
25.03 02:00 Монреаль – Каролина - : -
25.03 02:30 Тампа-Бэй – Миннесота - : -
25.03 03:00 Сент-Луис – Вашингтон - : -
25.03 03:00 Виннипег – Вегас - : -
25.03 03:00 Нэшвилл – Сан-Хосе - : -
25.03 03:00 Даллас – Нью-Джерси - : -
25.03 04:00 Калгари – Лос-Анджелес - : -
25.03 04:30 Юта – Эдмонтон - : -
25.03 05:00 Ванкувер – Анахайм - : -
