«Коламбус» выиграл у «Филадельфии», Марченко сделал голевую передачу

«Коламбус» переиграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. Игра прошла на «Ксфинити Мобил Арене» в Филадельфии.

Российский нападающий «Блю Джэкетс» Кирилл Марченко отметился голевой передачей. Теперь у 25-летнего россиянина 59 (25+34) очков в 65 играх этого сезона.

«Коламбус» набрал 87 очков в 71 матчах и занимает 5-е место в Восточной конференции. «Филадельфия» идет на 11-й строчке — 80 очков в 70 играх.