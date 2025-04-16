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16 апреля, 04:36

«Коламбус» обыграл «Филадельфию», Проворов и Марченко сделали голевые передачи

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Коламбус» переиграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0. «Блю Джэкетс» одержали пятую победу подряд.

Заброшенными шайбами отметились Адам Фантилли, Кент Джонсон и Данте Фаббро.

Российские хоккеисты Иван Проворов и Кирилл Марченко сделали голевые передачи.

«Коламбус» набрал 87 очков в 81 матче и занимает 9-е место в Восточной конференции. «Филадельфия» идет на 15-й строчке — 76 очков в 81 игре.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Коламбус» — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Голы: Фаббро — 8 (Веренски, Монахэн), 22:32 — 0:1. К. Джонсон — 24 (бол., Монахэн, Веренски), 37:01 — 0:2. Фантилли — 31 (Марченко, Проворов), 53:26 — 0:3.

Вратари: Эрссон — Гривз.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 29 (9+12+8) — 34 (9+14+11).

Наши: Замула (15.42/2/0), Мичков (20.14/0/0) — Воронков (15.15/2/+1), Марченко (17.01/2/+2), Проворов (27.03/0/+1).

16 апреля. Филадельфия. Wells Fargo Center. 19105 зрителей.

Иван Проворов
Кирилл Марченко
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Филадельфия Флайерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 81 51 30 111
2 Каролина 81 47 34 99
3 Нью-Джерси 82 42 40 91
4 Коламбус 81 39 42 87
5 Рейнджерс 81 38 43 83
6 Айлендерс 81 35 46 82
7 Питтсбург 81 33 48 78
8 Филадельфия 81 33 48 76
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 81 51 30 106
2 Тампа-Бэй 81 47 34 102
3 Флорида 82 47 35 98
4 Оттава 81 44 37 95
5 Монреаль 82 40 42 91
6 Детройт 81 39 42 85
7 Баффало 81 35 46 77
8 Бостон 82 33 49 76
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 82 56 26 116
2 Даллас 82 50 32 106
3 Колорадо 82 49 33 102
4 Миннесота 82 45 37 97
5 Сент-Луис 82 44 38 96
6 Юта 82 38 44 89
7 Нэшвилл 82 30 52 68
8 Чикаго 82 25 57 61
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 50 32 110
2 Лос-Анджелес 81 48 33 105
3 Эдмонтон 82 48 34 101
4 Калгари 81 40 41 94
5 Ванкувер 82 38 44 90
6 Анахайм 82 35 47 80
7 Сиэтл 82 35 47 76
8 Сан-Хосе 82 20 62 52
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