«Коламбус» обыграл «Филадельфию», Проворов и Марченко сделали голевые передачи

«Коламбус» переиграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0. «Блю Джэкетс» одержали пятую победу подряд.

Заброшенными шайбами отметились Адам Фантилли, Кент Джонсон и Данте Фаббро.

Российские хоккеисты Иван Проворов и Кирилл Марченко сделали голевые передачи.

«Коламбус» набрал 87 очков в 81 матче и занимает 9-е место в Восточной конференции. «Филадельфия» идет на 15-й строчке — 76 очков в 81 игре.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Коламбус» — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Голы: Фаббро — 8 (Веренски, Монахэн), 22:32 — 0:1. К. Джонсон — 24 (бол., Монахэн, Веренски), 37:01 — 0:2. Фантилли — 31 (Марченко, Проворов), 53:26 — 0:3.

Вратари: Эрссон — Гривз.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 29 (9+12+8) — 34 (9+14+11).

Наши: Замула (15.42/2/0), Мичков (20.14/0/0) — Воронков (15.15/2/+1), Марченко (17.01/2/+2), Проворов (27.03/0/+1).

16 апреля. Филадельфия. Wells Fargo Center. 19105 зрителей.