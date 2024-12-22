«Коламбус» в овертайме проиграл «Филадельфии», Марченко забил гол
«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступил «Филадельфии» в овертайме со счетом 4:5.
В составе «Блю Джэкетс» отличились Матье Оливье, Микаэль Пюухтия, Кирилл Марченко и Джейк Кристиансен, Иван Проворов оформил результативную передачу, у Дмитрий Воронкова два ассиста. У «Флайерз» 4 (1+3) очка набрал Оуэн Типпетт, дубль оформил Морган Фрост, еще по шайбе забросили Ноа Кейтс и Тайсон Ферстер.
После этого матча «Коламбус» с 32 очками занимает 13-е место в Восточной конференции, «Филадельфия» с 34 очками — на 10-й строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Коламбус» — 5:4 ОТ (0:1, 0:1, 4:2, 1:0)
Голы: Оливье — 9 (К. Джонсон), 15:47 — 0:1. Пюхтия — 3 (Керали), 27:05 — 0:2. Фрост — 5 (Типпетт, Конекны), 46:53 — 1:2. Кэйтс — 5 (Форстер, Йорк), 48:48 — 2:2. Марченко — 12 (Воронков, Проворов), 50:01 — 2:3. Фрост — 6 (Типпетт, Конекны), 51:51 — 3:3. Кристиансен — 1 (Воронков), 55:49 — 3:4. Форстер — 9 (Конекны, Типпетт), 58:16 — 4:4. Типпетт — 11 (Кэйтс), 63:30 — 5:4.
Вратари: Эрссон — Мерзликинс.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 30 (10+6+12+2) — 25 (8+7+9+1).
Наши: Замула (18.33/1/0), Мичков (18.38/2/0) — Воронков (15.57/1/+1), Марченко (18.48/6/+1), Проворов (26.57/0/+2).
22 декабря. Филадельфия. Wells Fargo Center. 18644 зрителя
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|36
|22
|14
|47
|2
|Вашингтон
|32
|22
|10
|46
|3
|Каролина
|32
|20
|12
|41
|4
|Питтсбург
|35
|15
|20
|35
|5
|Филадельфия
|34
|15
|19
|34
|6
|Рейнджерс
|32
|16
|16
|33
|7
|Айлендерс
|34
|13
|21
|33
|8
|Коламбус
|34
|13
|21
|32
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|34
|21
|13
|44
|2
|Флорида
|34
|21
|13
|44
|3
|Бостон
|35
|18
|17
|40
|4
|Тампа-Бэй
|30
|18
|12
|38
|5
|Оттава
|32
|17
|15
|36
|6
|Монреаль
|33
|14
|19
|31
|7
|Детройт
|33
|13
|20
|30
|8
|Баффало
|34
|11
|23
|26
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|35
|24
|11
|49
|2
|Миннесота
|34
|20
|14
|44
|3
|Колорадо
|35
|20
|15
|40
|4
|Даллас
|32
|19
|13
|38
|5
|Юта
|32
|16
|16
|37
|6
|Сент-Луис
|35
|15
|20
|34
|7
|Нэшвилл
|34
|10
|24
|27
|8
|Чикаго
|34
|12
|22
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|32
|21
|11
|45
|2
|Лос-Анджелес
|33
|19
|14
|43
|3
|Эдмонтон
|33
|20
|13
|42
|4
|Калгари
|34
|16
|18
|39
|5
|Ванкувер
|32
|16
|16
|38
|6
|Сиэтл
|34
|15
|19
|32
|7
|Анахайм
|31
|12
|19
|28
|8
|Сан-Хосе
|36
|11
|25
|28
|22.12
|00:05
|
Калгари – Чикаго
|6 : 4
|22.12
|00:05
|
Эдмонтон – Сан-Хосе
|3 : 2 ОТ
|22.12
|03:00
|
Торонто – Айлендерс
|3 : 6
|22.12
|03:00
|
Филадельфия – Коламбус
|5 : 4 ОТ
|22.12
|03:00
|
Виннипег – Миннесота
|5 : 0
|22.12
|03:00
|
Бостон – Баффало
|3 : 1
|22.12
|03:00
|
Монреаль – Детройт
|5 : 1
|22.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Питтсбург
|3 : 0
|22.12
|06:00
|
Вегас – Сиэтл
|- : -
|22.12
|06:00
|
Ванкувер – Оттава
|- : -
|22.12
|20:30
|
Рейнджерс – Каролина
|- : -