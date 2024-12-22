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Сегодня, 05:51

«Коламбус» в овертайме проиграл «Филадельфии», Марченко забил гол

Сергей Разин
корреспондент
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«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступил «Филадельфии» в овертайме со счетом 4:5.

В составе «Блю Джэкетс» отличились Матье Оливье, Микаэль Пюухтия, Кирилл Марченко и Джейк Кристиансен, Иван Проворов оформил результативную передачу, у Дмитрий Воронкова два ассиста. У «Флайерз» 4 (1+3) очка набрал Оуэн Типпетт, дубль оформил Морган Фрост, еще по шайбе забросили Ноа Кейтс и Тайсон Ферстер.

После этого матча «Коламбус» с 32 очками занимает 13-е место в Восточной конференции, «Филадельфия» с 34 очками — на 10-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Коламбус» — 5:4 ОТ (0:1, 0:1, 4:2, 1:0)

Голы: Оливье — 9 (К. Джонсон), 15:47 — 0:1. Пюхтия — 3 (Керали), 27:05 — 0:2. Фрост — 5 (Типпетт, Конекны), 46:53 — 1:2. Кэйтс — 5 (Форстер, Йорк), 48:48 — 2:2. Марченко — 12 (Воронков, Проворов), 50:01 — 2:3. Фрост — 6 (Типпетт, Конекны), 51:51 — 3:3. Кристиансен — 1 (Воронков), 55:49 — 3:4. Форстер — 9 (Конекны, Типпетт), 58:16 — 4:4. Типпетт — 11 (Кэйтс), 63:30 — 5:4.

Вратари: Эрссон — Мерзликинс.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 30 (10+6+12+2) — 25 (8+7+9+1).

Наши: Замула (18.33/1/0), Мичков (18.38/2/0) — Воронков (15.57/1/+1), Марченко (18.48/6/+1), Проворов (26.57/0/+2).

22 декабря. Филадельфия. Wells Fargo Center. 18644 зрителя

НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Филадельфия Флайерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 36 22 14 47
2 Вашингтон 32 22 10 46
3 Каролина 32 20 12 41
4 Питтсбург 35 15 20 35
5 Филадельфия 34 15 19 34
6 Рейнджерс 32 16 16 33
7 Айлендерс 34 13 21 33
8 Коламбус 34 13 21 32
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 34 21 13 44
2 Флорида 34 21 13 44
3 Бостон 35 18 17 40
4 Тампа-Бэй 30 18 12 38
5 Оттава 32 17 15 36
6 Монреаль 33 14 19 31
7 Детройт 33 13 20 30
8 Баффало 34 11 23 26
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 35 24 11 49
2 Миннесота 34 20 14 44
3 Колорадо 35 20 15 40
4 Даллас 32 19 13 38
5 Юта 32 16 16 37
6 Сент-Луис 35 15 20 34
7 Нэшвилл 34 10 24 27
8 Чикаго 34 12 22 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 32 21 11 45
2 Лос-Анджелес 33 19 14 43
3 Эдмонтон 33 20 13 42
4 Калгари 34 16 18 39
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7 Анахайм 31 12 19 28
8 Сан-Хосе 36 11 25 28
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22.12 00:05
Калгари – Чикаго
 6 : 4
22.12 00:05
Эдмонтон – Сан-Хосе
 3 : 2 ОТ
22.12 03:00
Торонто – Айлендерс
3 : 6
22.12 03:00
Филадельфия – Коламбус
 5 : 4 ОТ
22.12 03:00
Виннипег – Миннесота
 5 : 0
22.12 03:00
Бостон – Баффало
 3 : 1
22.12 03:00
Монреаль – Детройт
 5 : 1
22.12 03:00
Нью-Джерси – Питтсбург
 3 : 0
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Вегас – Сиэтл
 - : -
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