«Коламбус» в овертайме проиграл «Филадельфии», Марченко забил гол

«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступил «Филадельфии» в овертайме со счетом 4:5.

В составе «Блю Джэкетс» отличились Матье Оливье, Микаэль Пюухтия, Кирилл Марченко и Джейк Кристиансен, Иван Проворов оформил результативную передачу, у Дмитрий Воронкова два ассиста. У «Флайерз» 4 (1+3) очка набрал Оуэн Типпетт, дубль оформил Морган Фрост, еще по шайбе забросили Ноа Кейтс и Тайсон Ферстер.

После этого матча «Коламбус» с 32 очками занимает 13-е место в Восточной конференции, «Филадельфия» с 34 очками — на 10-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Коламбус» — 5:4 ОТ (0:1, 0:1, 4:2, 1:0)

Голы: Оливье — 9 (К. Джонсон), 15:47 — 0:1. Пюхтия — 3 (Керали), 27:05 — 0:2. Фрост — 5 (Типпетт, Конекны), 46:53 — 1:2. Кэйтс — 5 (Форстер, Йорк), 48:48 — 2:2. Марченко — 12 (Воронков, Проворов), 50:01 — 2:3. Фрост — 6 (Типпетт, Конекны), 51:51 — 3:3. Кристиансен — 1 (Воронков), 55:49 — 3:4. Форстер — 9 (Конекны, Типпетт), 58:16 — 4:4. Типпетт — 11 (Кэйтс), 63:30 — 5:4.

Вратари: Эрссон — Мерзликинс.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 30 (10+6+12+2) — 25 (8+7+9+1).

Наши: Замула (18.33/1/0), Мичков (18.38/2/0) — Воронков (15.57/1/+1), Марченко (18.48/6/+1), Проворов (26.57/0/+2).

22 декабря. Филадельфия. Wells Fargo Center. 18644 зрителя