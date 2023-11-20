«Филадельфия» обыграла «Коламбус», у Проворова результативная передача

«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Коламбус» со счетом 5:2.

В составе «Флайерз» 3 (1+2) очка набрал Райан Полинг. У «Блю Джэкетс» Иван Проворов отметился результативной передачей.

После этого матча «Филадельфия» с 21 очком занимает пятое место в Восточной конференции, «Коламбус» с 12 очками — на последней строчке.