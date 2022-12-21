Гол Марченко и 34 отраженных броска Тарасова не спасли «Коламбус» от поражения в матче с «Филадельфией»
«Коламбус» проиграл «Филадельфии» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:5.
У гостей забросили Кирилл Марченко, Кент Джонсон и Эндрю Пик. У хозяев по две шайбы на счету Трэвиса Конекны и Оуэна Типпетта, один гол у Моргана Фроста.
Российский вратарь «Блю Джекетс» Даниил Тарасов отразил 34 броска по своим воротам из 38. «Флайерз» забросили последнюю шайбу в пустые ворота.
«Филадельфия» занимает предпоследнее, 15-е место в таблице Восточной конференции с 29 очками в 33 матчах. «Коламбус» потерпел пятое поражение подряд и идет на последней, 16-й строчке Востока с 22 очками в 32 играх.
Хоккей
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Коламбус» — 5:3 (1:0, 2:2, 2:1)
Голы: Конекны — 13 (мен., Лотон), 13:48 — 1:0. Марченко — 3 (Кристиансен, Робинсон), 25:58 — 1:1. Джонсон — 8 (Годро, Лайне), 28:41 — 1:2. Фрост — 6 (Йорк, ван Римсдайк), 30:04 — 2:2. Типпетт — 9 (Фараби, Йорк), 34:18 — 3:2. Конекны — 14, 42:45 — 4:2. Пик — 3 (Рословик, Нюквист), 51:11 — 4:3. Типпетт — 10 (п.в.), 58:41 — 5:3.
Вратари: Харт — Тарасов (58:01 — 58:41).
Штраф: 2 — 2.
Броски: 39 (13+13+13) — 33 (8+12+13).
Наши: Проворов (19.17/3/0) — Гавриков (21.27/1/-2), Марченко (16.26/3/+1).
21 декабря. Филадельфия. Wells Fargo Center. 19432 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
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|1
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|32
|20
|12
|46
|2
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|21
|11
|44
|3
|Питтсбург
|32
|19
|13
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|34
|18
|16
|41
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|Айлендерс
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|18
|15
|38
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|34
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|17
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|32
|10
|22
|22
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
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|25
|6
|52
|2
|Торонто
|33
|20
|13
|46
|3
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|20
|11
|41
|4
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|32
|16
|16
|34
|5
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|33
|15
|18
|34
|6
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|31
|13
|18
|33
|7
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|32
|15
|17
|32
|8
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|32
|14
|18
|30
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|33
|19
|14
|44
|2
|Виннипег
|32
|21
|11
|43
|3
|Миннесота
|31
|18
|13
|38
|4
|Колорадо
|30
|17
|13
|36
|5
|Сент-Луис
|32
|16
|16
|33
|6
|Нэшвилл
|30
|13
|17
|30
|7
|Аризона
|30
|10
|20
|25
|8
|Чикаго
|30
|7
|23
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|34
|22
|12
|45
|2
|Лос-Анджелес
|34
|17
|17
|39
|3
|Сиэтл
|30
|17
|13
|37
|4
|Эдмонтон
|33
|17
|16
|36
|5
|Калгари
|32
|14
|18
|34
|6
|Ванкувер
|31
|13
|18
|29
|7
|Сан-Хосе
|33
|10
|23
|26
|8
|Анахайм
|32
|9
|23
|21
|21.12
|03:00
|
Каролина – Нью-Джерси
|4 : 1
|21.12
|03:00
|
Питтсбург – Рейнджерс
|3 : 2
|21.12
|03:00
|
Торонто – Тампа-Бэй
|4 : 1
|21.12
|03:00
|
Филадельфия – Коламбус
|5 : 3
|21.12
|04:00
|
Виннипег – Оттава
|5 : 1
|21.12
|06:00
|
Сиэтл – Сент-Луис
|- : -
|21.12
|06:30
|
Лос-Анджелес – Анахайм
|- : -
|21.12
|06:30
|
Сан-Хосе – Калгари
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|33
|64
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|33
|54
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|32
|50
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|33
|28
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|32
|26
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|33
|24
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|22
|1.89
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|15
|1.94
|
|
Акира Шмид
Нью-Джерси
|8
|1.96