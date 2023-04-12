Гол с передачи Проворова принес «Филадельфии» победу над «Коламбусом»

«Филадельфия» в овертайме обыграла «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. «Флайерз» прервали свою неудачную серию из 7 поражений.

Победную шайбу в овертайме забросил нападающий Оуэн Типпетт с передачи российского защитника Ивана Проворова. Также он сделал один голевой пас в основное время.

«Филадельфия» набрала 73 очка и занимает 14-е место в Восточной конференции. «Коламбус» идет последним — 57 очков.