Гол с передачи Проворова принес «Филадельфии» победу над «Коламбусом»
«Филадельфия» в овертайме обыграла «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. «Флайерз» прервали свою неудачную серию из 7 поражений.
Победную шайбу в овертайме забросил нападающий Оуэн Типпетт с передачи российского защитника Ивана Проворова. Также он сделал один голевой пас в основное время.
«Филадельфия» набрала 73 очка и занимает 14-е место в Восточной конференции. «Коламбус» идет последним — 57 очков.
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