«Филадельфия» — «Коламбус»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Филадельфия» и «Коламбус» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 25 марта

«Филадельфия» и «Коламбус» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь с 24 на 25 марта. Матч пройдет в спортивном комплексе «Эксфинити Мобайл-арена» в Филадельфии (штат Пенсильвания, США). Начало — в 2.00 по московскому времени.

НХЛ. Регулярный чемпионат

25 марта, 02:00. Xfinity Mobile Arena (Филадельфия) Филадельфия Коламбус

Следить за ключевыми событиями игры «Филадельфия» — «Коламбус» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

«Филадельфия» — «Коламбус» : трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

В России нет официальной трансляции матчей НХЛ. Трансляции в прямом эфире ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Флайерз» набрали 80 очков в 69 матчах и занимают 11-е место в Восточной конференции. «Блю Джекетс» с 85 очками в 70 играх идут на седьмой строчке «Востока».