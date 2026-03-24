Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

«Филадельфия» — «Коламбус»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Филадельфия» и «Коламбус» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 25 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

«Филадельфия» и «Коламбус» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь с 24 на 25 марта. Матч пройдет в спортивном комплексе «Эксфинити Мобайл-арена» в Филадельфии (штат Пенсильвания, США). Начало — в 2.00 по московскому времени.

НХЛ. Регулярный чемпионат
25 марта, 02:00. Xfinity Mobile Arena (Филадельфия)
Филадельфия
Коламбус

Следить за ключевыми событиями игры «Филадельфия» — «Коламбус» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

«Филадельфия» — «Коламбус»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

В России нет официальной трансляции матчей НХЛ. Трансляции в прямом эфире ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Флайерз» набрали 80 очков в 69 матчах и занимают 11-е место в Восточной конференции. «Блю Джекетс» с 85 очками в 70 играх идут на седьмой строчке «Востока».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джекетс
ХК Филадельфия Флайерз
Читайте также
Спасибо, Лео, за волшебство. Рабинер — о прощании Месси со сборной Аргентины
Кисляка опять ждут в Турции, а Карпин снова нагрузил лидеров армейцев. Что происходит в ЦСКА
Поляки требуют от FIS отозвать нейтральный статус у призера Олимпиады из России. Буря вокруг Евгения Климова
Популярное видео
Зернов обменян из ЦСКА в «Ак Барс». Романов выбыл до конца сезона
Зернов обменян из ЦСКА в «Ак Барс». Романов выбыл до конца сезона
«Анахайм» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Отстранение Андрея Разина — ошибка
Отстранение Андрея Разина — ошибка
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
ЦСКА не остановить. Зачем Гусеву «Сочи». Кузнецов покинул «Сибирь»
ЦСКА не остановить. Зачем Гусеву «Сочи». Кузнецов покинул «Сибирь»
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Каменев поехал в ECHL. Русские новички в Америке
Каменев поехал в ECHL. Русские новички в Америке
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ
«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Гусев в «Сочи». Кризис «Спартака»
Гусев в «Сочи». Кризис «Спартака»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Обмен Марченко. Проблемы «Сибири». Суперматч ЦСКА — СКА
Обмен Марченко. Проблемы «Сибири». Суперматч ЦСКА — СКА
«Колорадо» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Суперхоккей ЦСКА — СКА. Канцеров дебютировал в НХЛ
Суперхоккей ЦСКА — СКА. Канцеров дебютировал в НХЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Флорида» — «Сиэтл»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Питтсбург» — «Колорадо»: онлайн-трансляция матча НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 5 4 1 8
2 Каролина 4 2 2 5
3 Вашингтон 3 2 1 4
4 Питтсбург 4 2 2 4
5 Коламбус 2 1 1 2
6 Айлендерс 3 1 2 2
7 Нью-Джерси 3 1 2 2
8 Филадельфия 4 0 4 2
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 4 2 2 6
2 Оттава 3 2 1 4
3 Тампа-Бэй 3 2 1 4
4 Баффало 3 2 1 4
5 Торонто 4 2 2 4
6 Бостон 4 2 2 4
7 Монреаль 3 1 2 3
8 Детройт 3 1 2 2
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 4 3 1 7
2 Юта 4 3 1 6
3 Миннесота 3 2 1 5
4 Колорадо 3 2 1 4
5 Нэшвилл 3 1 2 3
6 Сент-Луис 3 1 2 2
7 Даллас 3 1 2 2
8 Чикаго 4 1 3 2
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 4 3 1 7
2 Вегас 4 3 1 6
3 Анахайм 3 2 1 4
4 Сан-Хосе 3 2 1 4
5 Сиэтл 4 2 2 4
6 Ванкувер 4 2 2 4
7 Лос-Анджелес 3 0 3 1
8 Калгари 3 0 3 0
Результаты / календарь
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
9.10 02:00 Оттава – Филадельфия - : -
9.10 02:00 Монреаль – Нэшвилл - : -
9.10 02:00 Тампа-Бэй – Миннесота - : -
9.10 02:00 Бостон – Юта - : -
9.10 02:00 Баффало – Даллас - : -
9.10 02:00 Каролина – Ванкувер - : -
9.10 02:30 Айлендерс – Чикаго - : -
9.10 03:00 Сент-Луис – Сан-Хосе - : -
9.10 04:00 Калгари – Колорадо - : -
9.10 05:00 Вегас – Торонто - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости