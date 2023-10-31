«Филадельфия» — «Каролина»: видеообзор матча

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Филадельфию» — 3:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Харрикейнз» отличились Стефан Ноусен, Майкл Бантинг и Теуво Терявяйнен, Андрей Свечников и Дмитрий Орлов отметились по результативной передаче. У «Флайерз» шайбы забросили Оуэн Типпетт и Гарнет Хэтэуэй.