«Филадельфия» — «Каролина»: видеообзор матча НХЛ

«Каролина» в гостях обыграла «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Голами за «Харрикейнз» отметились Джейлен Чатфилд, Себастьян Ахо, Джордан Стаал и Джек Рослович.

Единственную шайбу «Флайерз» забросил Райан Пилинг.

«Каролина» набрала 28 очков и лидирует в Восточной конференции, а «Филадельфия» с 18 очками занимает 10-е место.