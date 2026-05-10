«Филадельфия» — «Каролина»: видеообзор четвертого матча серии

«Каролина» на выезде переиграла «Филадельфию» в четвертом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ — 3:2 ОТ.

Игра проходила 10 мая на Xfinity Mobile Arena (Филадельфия).

Дубль у «Харрикейнз» оформил Джексон Блэйк, который забросил победную шайбу в овертайме. Еще один гол на счету Логана Стэнковена.

У хозяев отличились Тайсон Форстер и Алекс Бамп.

«Каролина» выиграла серию до четырех побед со счетом 4-0. Она вышла в финал плей-офф Восточной конференции, в котором сыграет с победителем пары «Баффало» — «Монреаль» (1-1).

В Кубке Стэнли-2026 «Харрикейнз» одержали восьмую победу подряд.

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