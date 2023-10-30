«Филадельфия» на своем льду проведет матч регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» в ночь с понедельника на вторник, 31 октября. Игра пройдет на стадионе Wells Fargo Center в Филадельфии. Начало — 02.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи можно будет с помощью матч-центра «СЭ». Видеотрансляция матча «Филадельфия» — «Каролина» в прямом эфире и бесплатно будет доступна в соцсети «ВКонтакте».