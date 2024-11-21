«Каролина» на выезде переиграла «Филадельфию», Орлов набрал одно очко

«Каролина» на выезде обыграла «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Харрикейнз» Одержали третью победу подряд.

Российский защитник гостей Дмитрий Орлов сделал одну голевую передачу. Теперь у него 10 (3+7) очко в этом сезоне.

Российский голкипер «Харрикейнз» Петр Кочетков отразил 18 из 19 бросков по своим воротам. Вратарь «Флайерз» Иван Федотов отразил 33 из 37 бросков, став третьей звездой встречи.

«Каролина» с 28 очками лидирует в Восточной конференции. «Филадельфия» занимает 10-е место — 18 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Каролина» — 1:4 (0:1, 1:0, 0:3)

Голы: Чатфилд — 1 (Мартинук, Каррье), 0:30 — 0:1. Пелинг — 1 (Силер, Кэйтс), 22:13 — 1:1. Ахо — 5, 41:03 — 1:2. Стаал — 3 (Орлов, Чатфилд), 46:02 — 1:3. Рословик — 10 (Ахо), 46:57 — 1:4.

Вратари: Федотов — Кочетков.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 19 (11+4+4) — 37 (10+10+17).

Наши: Замула (20.34/0/-2), Мичков (17.20/2/0) — Орлов (20.17/4/+2), Свечников (13.22/1/+1).

21 ноября. Филадельфия. Wells Fargo Center. 17535 зрителей