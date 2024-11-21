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Сегодня, 06:04

«Каролина» на выезде переиграла «Филадельфию», Орлов набрал одно очко

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Каролина» на выезде обыграла «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Харрикейнз» Одержали третью победу подряд.

Российский защитник гостей Дмитрий Орлов сделал одну голевую передачу. Теперь у него 10 (3+7) очко в этом сезоне.

Российский голкипер «Харрикейнз» Петр Кочетков отразил 18 из 19 бросков по своим воротам. Вратарь «Флайерз» Иван Федотов отразил 33 из 37 бросков, став третьей звездой встречи.

«Каролина» с 28 очками лидирует в Восточной конференции. «Филадельфия» занимает 10-е место — 18 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Каролина» — 1:4 (0:1, 1:0, 0:3)

Голы: Чатфилд — 1 (Мартинук, Каррье), 0:30 — 0:1. Пелинг — 1 (Силер, Кэйтс), 22:13 — 1:1. Ахо — 5, 41:03 — 1:2. Стаал — 3 (Орлов, Чатфилд), 46:02 — 1:3. Рословик — 10 (Ахо), 46:57 — 1:4.

Вратари: Федотов — Кочетков.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 19 (11+4+4) — 37 (10+10+17).

Наши: Замула (20.34/0/-2), Мичков (17.20/2/0) — Орлов (20.17/4/+2), Свечников (13.22/1/+1).

21 ноября. Филадельфия. Wells Fargo Center. 17535 зрителей

Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Филадельфия Флайерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 18 14 4 28
2 Вашингтон 18 13 5 27
3 Нью-Джерси 21 12 9 26
4 Рейнджерс 17 12 5 25
5 Айлендерс 19 7 12 19
6 Филадельфия 20 8 12 18
7 Питтсбург 21 7 14 18
8 Коламбус 18 7 11 16
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 19 12 7 25
2 Торонто 19 11 8 24
3 Тампа-Бэй 17 10 7 21
4 Бостон 20 8 12 19
5 Оттава 18 8 10 17
6 Баффало 18 8 10 17
7 Детройт 18 7 11 16
8 Монреаль 19 7 12 16
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 19 16 3 32
2 Миннесота 18 12 6 27
3 Даллас 17 11 6 22
4 Колорадо 19 10 9 20
5 Юта 18 7 11 17
6 Сент-Луис 20 8 12 17
7 Нэшвилл 19 6 13 15
8 Чикаго 19 6 13 13
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 18 11 7 24
2 Лос-Анджелес 19 10 9 23
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