«Каролина» на выезде переиграла «Филадельфию», Орлов набрал одно очко
«Каролина» на выезде обыграла «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Харрикейнз» Одержали третью победу подряд.
Российский защитник гостей Дмитрий Орлов сделал одну голевую передачу. Теперь у него 10 (3+7) очко в этом сезоне.
Российский голкипер «Харрикейнз» Петр Кочетков отразил 18 из 19 бросков по своим воротам. Вратарь «Флайерз» Иван Федотов отразил 33 из 37 бросков, став третьей звездой встречи.
«Каролина» с 28 очками лидирует в Восточной конференции. «Филадельфия» занимает 10-е место — 18 очков.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Каролина» — 1:4 (0:1, 1:0, 0:3)
Голы: Чатфилд — 1 (Мартинук, Каррье), 0:30 — 0:1. Пелинг — 1 (Силер, Кэйтс), 22:13 — 1:1. Ахо — 5, 41:03 — 1:2. Стаал — 3 (Орлов, Чатфилд), 46:02 — 1:3. Рословик — 10 (Ахо), 46:57 — 1:4.
Вратари: Федотов — Кочетков.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 19 (11+4+4) — 37 (10+10+17).
Наши: Замула (20.34/0/-2), Мичков (17.20/2/0) — Орлов (20.17/4/+2), Свечников (13.22/1/+1).
21 ноября. Филадельфия. Wells Fargo Center. 17535 зрителей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|18
|14
|4
|28
|2
|Вашингтон
|18
|13
|5
|27
|3
|Нью-Джерси
|21
|12
|9
|26
|4
|Рейнджерс
|17
|12
|5
|25
|5
|Айлендерс
|19
|7
|12
|19
|6
|Филадельфия
|20
|8
|12
|18
|7
|Питтсбург
|21
|7
|14
|18
|8
|Коламбус
|18
|7
|11
|16
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|19
|12
|7
|25
|2
|Торонто
|19
|11
|8
|24
|3
|Тампа-Бэй
|17
|10
|7
|21
|4
|Бостон
|20
|8
|12
|19
|5
|Оттава
|18
|8
|10
|17
|6
|Баффало
|18
|8
|10
|17
|7
|Детройт
|18
|7
|11
|16
|8
|Монреаль
|19
|7
|12
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|19
|16
|3
|32
|2
|Миннесота
|18
|12
|6
|27
|3
|Даллас
|17
|11
|6
|22
|4
|Колорадо
|19
|10
|9
|20
|5
|Юта
|18
|7
|11
|17
|6
|Сент-Луис
|20
|8
|12
|17
|7
|Нэшвилл
|19
|6
|13
|15
|8
|Чикаго
|19
|6
|13
|13
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|18
|11
|7
|24
|2
|Лос-Анджелес
|19
|10
|9
|23
|3
|Калгари
|19
|10
|9
|23
|4
|Эдмонтон
|20
|10
|10
|22
|5
|Ванкувер
|18
|9
|9
|21
|6
|Сиэтл
|19
|9
|10
|19
|7
|Анахайм
|18
|8
|10
|18
|8
|Сан-Хосе
|20
|6
|14
|16
|21.11
|03:30
|
Торонто – Вегас
|- : -
|21.11
|03:30
|
Филадельфия – Каролина
|1 : 4
|21.11
|04:00
|
Даллас – Сан-Хосе
|- : -
|21.11
|06:00
|
Сиэтл – Нэшвилл
|- : -
|21.11
|06:30
|
Лос-Анджелес – Баффало
|- : -