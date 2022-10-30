«Каролина» в овертайме обыграла «Филадельфию»

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграла «Филадельфию» со счетом 4:3.

В составе «Харрикейнз» отличились Джордан Стаал, Джардан Мартинук, Мартин Нечас и Брент Бернс. У «Флайерз» шайбы на счету Николя Деслорье, Оуэна Типпетта и Уэйда Аллисона, защитник Иван Проворов завершил встречу с показателем полезности «-1».

После этого матча «Каролина» и «Филадельфия» имеют по 11 очков и занимают 2-е и 3-е места соответственно в Восточной конференции.