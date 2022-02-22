«Каролина» в овертайме обыграла «Филадельфию», у Свечникова результативная передача

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграла «Филадельфию» со счетом 4:3.

В составе «Харрикейнз» отличились Нино Нидеррайтер, Теуво Теравяйнен с передачи Андрея Свечникова, Винсент Трошек и Бретт Песс, забивший в овертайме. У «Флайерз» шайбы на счету Джеральда Мэхью, Патрика Брауна и Оскара Линдблома, защитник Иван Проворов оформил ассист.

После этого матча «Каролина» с 74 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Филадельфия» с 40 очками — на 13-й строчке.