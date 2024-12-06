«Филадельфия» — «Флорида»: видеообзор матча НХЛ

«Филадельфия» на своем льду проиграла «Флориде» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:7.

Российский нападающий «Флайерз» Матвей Мичков сделал три голевые передачи и помог своей команде в конце второго периода сравнять счет — 4:4. Всего у 19-летнего россиянина в этом сезоне 22 (9+13) очка.