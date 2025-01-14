«Филадельфия» — «Флорида»: видеообзор матча НХЛ

«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду одержала победу над «Флоридой» — 4:3.

В составе «Флайерз» дубль оформил Ноа Кейтс, еще по голу забили Гарнет Хэтэуэй и Морган Фрост, Матвей Мичков отличился результативной передачей. У гостей дубль на счету Сэма Райнхарта, еще одну шайбу забросил Увис Балинскис.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 25 из 29 бросков соперников.