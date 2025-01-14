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Сегодня, 07:50

«Филадельфия» — «Флорида»: видеообзор матча НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
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«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду одержала победу над «Флоридой» — 4:3.

В составе «Флайерз» дубль оформил Ноа Кейтс, еще по голу забили Гарнет Хэтэуэй и Морган Фрост, Матвей Мичков отличился результативной передачей. У гостей дубль на счету Сэма Райнхарта, еще одну шайбу забросил Увис Балинскис.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 25 из 29 бросков соперников.

НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
ХК Флорида Пантерз
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 43 28 15 61
2 Нью-Джерси 45 26 19 56
3 Каролина 44 26 18 55
4 Коламбус 43 20 23 46
5 Питтсбург 45 18 27 44
6 Рейнджерс 42 20 22 42
7 Айлендерс 42 17 25 41
8 Филадельфия 43 18 25 41
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 44 27 17 56
2 Флорида 43 25 18 53
3 Тампа-Бэй 41 23 18 49
4 Бостон 45 21 24 47
5 Оттава 42 21 21 45
6 Детройт 42 20 22 44
7 Монреаль 42 20 22 44
8 Баффало 43 16 27 37
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 44 29 15 61
2 Миннесота 44 27 17 58
3 Даллас 42 27 15 55
4 Колорадо 44 26 18 53
5 Сент-Луис 44 20 24 44
6 Юта 42 18 24 43
7 Нэшвилл 42 13 29 33
8 Чикаго 43 14 29 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 43 29 14 61
2 Эдмонтон 42 26 16 55
3 Лос-Анджелес 40 24 16 53
4 Ванкувер 42 19 23 48
5 Калгари 41 20 21 47
6 Анахайм 43 18 25 41
7 Сиэтл 44 18 26 39
8 Сан-Хосе 45 13 32 32
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14.01 03:00
Филадельфия – Флорида
 - : -
14.01 03:30
Чикаго – Калгари
 - : -
14.01 05:30
Эдмонтон – Лос-Анджелес
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