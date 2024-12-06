«Филадельфия» проиграла «Флоридае», Мичков оформил ассистентский хет-трик

«Филадельфия» на своем льду проиграла «Флориде» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:7.

Российский нападающий «Флайерз» Матвей Мичков сделал три голевые передачи и помог своей команде в конце второго периода сравнять счет — 4:4. Всего у 19-летнего россиянина в этом сезоне 22 (9+13) очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Флорида» — 5:7 (0:2, 4:2, 1:3)

Голы: Родригес — 7, 2:36 — 0:1. Миккола — 2 (Ткачак, Й. Боквист), 6:57 — 0:2. Барков — 7 (бол., Райнхарт, Ткачак), 23:00 — 0:3. Форстер — 6 (бол., Фараби, Мичков), 27:13 — 1:3. Силер — 2, 29:31 — 2:3. Верхэге — 8 (бол., Ткачак, Барков), 33:35 — 2:4. Типпетт — 6 (Мичков), 37:41 — 3:4. Типпетт — 7 (Мичков), 38:04 — 4:4. Хэтэуэй — 3 (Лотон, Ристолайнен), 45:39 — 5:4. Форслинг — 4 (Беннетт, Родригес), 54:43 — 5:5. Райнхарт — 19 (бол., Верхэге, Ткачак), 58:01 — 5:6. Ткачак — 8 (бол., п.в., Райнхарт, Куликов), 59:49 — 5:7.

Вратари: Федотов (Колосов, 20:00, 59:35 — 59:49) — Найт.

Штраф: 14 — 12.

Броски: 34 (10+13+11) — 28 (7+13+8).

Наши: Замула (13.10/0/0), Мичков (14.21/1/+1) — Куликов (20.02/1/-1).

6 декабря. Филадельфия. Wells Fargo Center. 18206 зрителей.