«Филадельфия» проиграла «Флоридае», Мичков оформил ассистентский хет-трик
«Филадельфия» на своем льду проиграла «Флориде» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:7.
Российский нападающий «Флайерз» Матвей Мичков сделал три голевые передачи и помог своей команде в конце второго периода сравнять счет — 4:4. Всего у 19-летнего россиянина в этом сезоне 22 (9+13) очка.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Флорида» — 5:7 (0:2, 4:2, 1:3)
Голы: Родригес — 7, 2:36 — 0:1. Миккола — 2 (Ткачак, Й. Боквист), 6:57 — 0:2. Барков — 7 (бол., Райнхарт, Ткачак), 23:00 — 0:3. Форстер — 6 (бол., Фараби, Мичков), 27:13 — 1:3. Силер — 2, 29:31 — 2:3. Верхэге — 8 (бол., Ткачак, Барков), 33:35 — 2:4. Типпетт — 6 (Мичков), 37:41 — 3:4. Типпетт — 7 (Мичков), 38:04 — 4:4. Хэтэуэй — 3 (Лотон, Ристолайнен), 45:39 — 5:4. Форслинг — 4 (Беннетт, Родригес), 54:43 — 5:5. Райнхарт — 19 (бол., Верхэге, Ткачак), 58:01 — 5:6. Ткачак — 8 (бол., п.в., Райнхарт, Куликов), 59:49 — 5:7.
Вратари: Федотов (Колосов, 20:00, 59:35 — 59:49) — Найт.
Штраф: 14 — 12.
Броски: 34 (10+13+11) — 28 (7+13+8).
Наши: Замула (13.10/0/0), Мичков (14.21/1/+1) — Куликов (20.02/1/-1).
6 декабря. Филадельфия. Wells Fargo Center. 18206 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|25
|17
|8
|36
|2
|Нью-Джерси
|28
|17
|11
|36
|3
|Каролина
|25
|16
|9
|33
|4
|Рейнджерс
|24
|13
|11
|27
|5
|Филадельфия
|26
|12
|14
|27
|6
|Питтсбург
|27
|11
|16
|26
|7
|Коламбус
|24
|11
|13
|25
|8
|Айлендерс
|26
|9
|17
|25
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|25
|16
|9
|34
|2
|Флорида
|27
|16
|11
|34
|3
|Бостон
|28
|14
|14
|31
|4
|Тампа-Бэй
|24
|13
|11
|28
|5
|Баффало
|25
|11
|14
|24
|6
|Детройт
|25
|10
|15
|24
|7
|Оттава
|24
|10
|14
|22
|8
|Монреаль
|25
|9
|16
|21
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|25
|17
|8
|38
|2
|Виннипег
|26
|18
|8
|36
|3
|Даллас
|25
|16
|9
|32
|4
|Колорадо
|26
|14
|12
|28
|5
|Сент-Луис
|26
|12
|14
|26
|6
|Юта
|25
|10
|15
|24
|7
|Нэшвилл
|26
|7
|19
|20
|8
|Чикаго
|26
|8
|18
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|27
|17
|10
|37
|2
|Лос-Анджелес
|26
|15
|11
|33
|3
|Ванкувер
|24
|13
|11
|30
|4
|Калгари
|26
|13
|13
|30
|5
|Эдмонтон
|25
|13
|12
|28
|6
|Сиэтл
|26
|12
|14
|25
|7
|Сан-Хосе
|29
|10
|19
|25
|8
|Анахайм
|24
|10
|14
|23
|6.12
|03:00
|
Филадельфия – Флорида
|5 : 7
|6.12
|03:00
|
Оттава – Детройт
|- : -
|6.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Сан-Хосе
|8 : 1
|6.12
|03:00
|
Баффало – Виннипег
|0 : 0 ОТ
|6.12
|03:00
|
Каролина – Колорадо
|5 : 3
|6.12
|03:00
|
Монреаль – Нэшвилл
|- : -
|6.12
|03:30
|
Айлендерс – Сиэтл
|2 : 5
|6.12
|05:00
|
Эдмонтон – Коламбус
|- : -
|6.12
|05:00
|
Калгари – Сент-Луис
|- : -