«Филадельфия» победила «Флориду», Мичков отдал голевой пас

«Филадельфия» на своем льду одержала победу над «Флоридой» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

Авторами голов «Флайерз» стали оформивший дубль Ноа Кейтс, Гарнет Хэтэуэй, Морган Фрост. Форвард команды Матвей Мичков отличился результативной передачей.

В нынешнем сезоне 20-летний россиянин набрал 31 (13+18) очков за 42 матча.

У гостей дублем отметился Сэм Райнхарт, еще одну шайбу забросил Увис Балинскис. Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 25 из 29 бросков соперников.

«Филадельфия» набрала 43 очка в 44 играх и занимает 13-е место в Восточной конференции, «Флорида» идет 5-й с 53 баллами в 44 встречах.