Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Флорида» победила «Филадельфию», Бобровский отразил 27 бросков

04:43
Теги:

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Филадельфию» со счетом 4:2.

В составе «Пантерз» дубль оформил Джонатан Юберто, еще по шайбе забросили Сэм Рейнхарт и Оуэн Типпетт. У «Флайерз» отличились Клод Жиру и Кэм Аткинсон. Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 27 бросков по воротам.

После этого матча «Флорида» набрала 10 очков в пяти играх, у «Филадельфии» 5 очков в 4 встречах.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
Читайте также
История подвига Веденина: советский лыжник уничтожил норвежца и не подчинился японскому императору
1
0