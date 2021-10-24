«Флорида» победила «Филадельфию», Бобровский отразил 27 бросков

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Филадельфию» со счетом 4:2.

В составе «Пантерз» дубль оформил Джонатан Юберто, еще по шайбе забросили Сэм Рейнхарт и Оуэн Типпетт. У «Флайерз» отличились Клод Жиру и Кэм Аткинсон. Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 27 бросков по воротам.

После этого матча «Флорида» набрала 10 очков в пяти играх, у «Филадельфии» 5 очков в 4 встречах.