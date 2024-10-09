«Филадельфия»: расписание матчей в регулярном чемпионате
«Филадельфия» начинает свой 57-й сезон в Национальной хоккейной лиге. Команда выступает в НХЛ с 1967 года и дважды выигрывала Кубок Стэнли.
«Флайерз» проведут стартовую игру сезона-2024/25 в субботу, 12 октября. «Летчики» сыграют на выезде с «Ванкувером» на льду «Роджерс Арены» (начало — в 5.00 по московскому времени).
На домашней арене «Филадельфия» впервые сыграет после четырех матчей на выезде. Команда Джона Тортореллы в воскресенье, 20 октября, снова встретится с «Ванкувером», но уже на своей арене «Уэллс Фарго Центра» (начало — в 2.00).
На конец 2024 года по московскому времени у «Флайерз» назначены две игры на выезде: с «Питтсбургом (29 декабря) и «Лос-Анджелесом» (30 декабря). В начале 2025 года «летчиков» ждет гостевой матч с «Сан-Хосе» (1 января).
Заключительную игру регулярки «Филадельфия» проведет с «Баффало» в «Кибэнк-центре» 18 апреля (начало — в 2.00 мск).
За «Флайерз» выступают двое российских хоккеистов: вратарь Иван Федотов и форвард Матвей Мичков.
Приводим расписание стартовых матчей «Флайерз» в сезоне НХЛ (время начала — московское).
«Филадельфия»: календарь матчей в октябре 2024 года
12 октября. 5.00. «Ванкувер» — «Филадельфия»
13 октября. 5.00. «Калгари» — «Филадельфия»
16 октября. 5.00. «Эдмонтон» — «Филадельфия»
18 октября. 5.00. «Сиэтл» — «Филадельфия»
20 октября. 2.00. «Филадельфия» — «Ванкувер»
23 октября. 1.00. «Филадельфия» — «Вашингтон»
24 октября. 2.30. «Вашингтон» — «Филадельфия»
26 октября. 20.00. «Филадельфия» — «Миннесота»
28 октября. 2.00. «Филадельфия» — «Монреаль»
30 октября. 2.00. «Бостон» — «Филадельфия»
Календарь матчей «Филадельфии» в сезоне 2024/25 в актуальном виде и результаты игр доступны на странице команды на сайте «СЭ».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|2
|2
|0
|4
|2
|Рейнджерс
|1
|1
|0
|2
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|5
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|6
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|7
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|8
|Питтсбург
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|1
|1
|0
|2
|2
|Монреаль
|1
|1
|0
|2
|3
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|4
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|5
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|6
|Торонто
|1
|0
|1
|0
|7
|Бостон
|1
|0
|1
|0
|8
|Баффало
|2
|0
|2
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|1
|1
|0
|2
|2
|Юта
|1
|1
|0
|2
|3
|Сент-Луис
|1
|1
|0
|2
|4
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|1
|0
|1
|0
|8
|Колорадо
|1
|0
|1
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|1
|1
|0
|2
|2
|Калгари
|1
|1
|0
|2
|3
|Ванкувер
|1
|0
|1
|1
|4
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|5
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|6
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|1
|0
|1
|0
|8
|Эдмонтон
|1
|0
|1
|0
|11.10
|02:00
|
Оттава – Флорида
|- : -
|11.10
|02:00
|
Детройт – Питтсбург
|- : -
|11.10
|02:00
|
Нью-Джерси – Торонто
|- : -
|11.10
|02:00
|
Бостон – Монреаль
|- : -
|11.10
|02:00
|
Баффало – Лос-Анджелес
|- : -
|11.10
|02:30
|
Айлендерс – Юта
|- : -
|11.10
|03:00
|
Миннесота – Коламбус
|- : -
|11.10
|03:00
|
Нэшвилл – Даллас
|- : -
|11.10
|05:30
|
Сан-Хосе – Сент-Луис
|- : -